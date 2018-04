Svobodně nakládat s pojistným plněním můžete jen u malých škod

Ještě před započetím čerpání hypotéky musíte bance předložit pojistnou smlouvu s potvrzením zaplaceného pojistného a vinkulací pojistného plnění v její prospěch.

vinkulace pojistného plnění Jedná se o omezení dispozičního práva. Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě (v našem případě bance).

Výplata pojistného plnění závisí na výši škody

Vznikne-li na zastavené nemovitosti škoda (pojistná událost), musí ji klient neprodleně nahlásit pojišťovně. A v případě, že tak nečiní pojišťovna, rovněž informovat banku. Další postup, jak bude nakládáno s prostředky z pojistného plnění, se v jednotlivých bankách liší.

Existují v zásadě dva postupy. Buď jsou všechny peníze převedeny na účet banky a ta poté rozhodne, jak s nimi bude naloženo, nebo - v případě menších škod - je pojistné plnění poukázáno přímo na účet klienta. Hranice, kdy se může mluvit o malé škodě, je v bankách různá.



Pro ilustraci uvádíme v následující tabulce hranici pro tzv. malé škody, kdy pojišťovna vyplatí pojistné plnění přímo na účet klienta.



Banka Hranice pro výši

malé škody (v Kč) Česká spořitelna 100 000 ČSOB 150 000 GE Money Bank individuální přístup Hypoteční banka 150 000 Komerční banka 50 000 LBBW Bank 200 000 mBank individuální přístup Poštovní spořitelna 150 000 Raiffeisenbank 150 000 UniCredit Bank 100 000 Volksbank 50 000 Zdroj: banky

Přesáhla-li výše pojistné události hranici pro definici malé škody, je pojistné plnění pojišťovnou vyplaceno bance. Ta uvolňuje prostředky klientovi postupně na základě dokladů - faktur - o provedení oprav na poničené nemovitosti. Pokud si klient upraví nemovitost na vlastní náklady, banka mu pojistné plnění poukáže na účet.

Totální zničení nemovitosti

Může nastat i situace, kdy dojde k totálnímu zničení zastavené nemovitosti nebo se klient rozhodne neprovádět opravy poničené nemovitosti, u které kvůli pojistné události mohla klesnout její hodnota. Banka může klienta požádat o poskytnutí jiné zástavy, kterou by ručil, případně se může rozhodnout tzv. zesplatnit úvěr a zůstatek úvěru uhradit z pojistného plnění.





zesplatnění úvěru Klient musí okamžitě doplatit, resp. splatit, celý zůstatek dlužné částky. Jeho úvěr/dluh vůči bance musí být vyrovnán.

Nemovitost musí být pojištěna minimálně ve výši úvěru

Na výši pojistné částky mají všechny banky shodné požadavky. Musí být minimálně ve výši hypotečního úvěru. Většina bank však požaduje, aby nemovitost byla pojištěna na novou neboli reprodukční hodnotu pojištěné nemovitosti. To znamená na cenu, za kterou by se pořídila nová nemovitost v případě, že by došlo ke zničení původní nemovitosti. Některé banky vyžadují, aby pojištění krylo minimálně rizika živelní.

Výběr pojišťovny je na klientovi

Žádná z bank striktně nenařizuje klientům, jakou mají pro pojištění nemovitosti zvolit pojišťovnu. Ponechávají to plně na libovůli klienta. Klienti, kteří budou chtít čerpat hypotéku od ČSOB, Hypoteční banky či Poštovní spořitelny, získají slevu na úrokové sazbě ve výši 0,1 % v případě, že pojištění nemovitosti uzavřou u ČSOB Pojišťovny. Podmínkou je, že u této pojišťovny budou mít uzavřeno i další pojištění, např. pojištění schopnosti splácet.

Ručím jinou než úvěrovanou nemovitostí

Klienti někdy za úvěr ručí i nemovitostí, která není v jejich vlastnictví. Pochopitelně i tato nemovitost musí být řádně pojištěna. Banky s výjimkou UniCredit Bank netrvají na tom, aby pojištění zastavené nemovitosti bylo sjednáno na klienta, který čerpá úvěr. Podmínkou však vždy je, aby pojištění bylo vinkulováno ve prospěch banky. Pokud dojde k pojistné události, postup výplaty pojistného plnění se neliší od případu, kdy je klient majitelem zastavené nemovitosti.