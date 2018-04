Svou banku už mám dávno, od narození

- minimální vklad 1 000 korun

- zakládána dětem od narození do 18 let věku

- zhodnocení vkladu: dle délky výpovědní lhůty od 1,2 do 2,1 % p.a.

- možnost získat bonifikaci 0,2 % p.a. za spoření a 0,2 % p.a. za nevybírání vkladu (na jediné vkladní knížce, přičemž zůstatek během roku nesmí přesáhnout 250 000 korun)

- z vkladní knížky je možný částečný předčasný výběr

- suma maximálních měsíčních vkladů a výběrů učiněných dítětem ve věku od 15 do 18 let činí 20 000 korun

- po dovršení 18 let dítěte je knížka převedena na knížku se stejnou výpovědní lhůtou a se stejným číslem