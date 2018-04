Swiss Asset dluží Quantu miliony

Podle účetních dokladů přesahuje dluh SAM vůči KTP 376 milionů korun. Pět milionů představuje půjčka, kterou KTP svému budoucímu zachránci poskytla loni v září. Zdaleka největší sumy však údajně SAM dluží KTP za to, že mu KTP prodalo některé své dceřiné firmy. Například za společnost jménem Agentura TNT, která provozovala dealerskou síť KTP (přes 200 prodejních míst), prý Swiss Asset management podle dokladů dluží 222 milionů korun.

Dvaasedmdesát milionů má SAM zaplatit za podíl ve firmě Tritez a dalších 48,5 milionu za softwarovou firmu Insoft. "V účetnictví dluh opravdu je. Firmy jsou ovšem stále ve vlastnictví KTP, protože Swiss nezaplatil. Transakci jsem ještě neprozkoumal úplně," řekl správce konkursní podstaty Jiří Sehnal. Firmu Swiss Asset management prezentovalo KTP Quantum jako svého budoucího strategického partnera. Tvrdilo, že SAM ve spolupráci se svou mateřskou bankou ze Švýcarska do KTP Quantum kapitálově vstoupí se 300 až 500 miliony korun a vyřeší tak finanční potíže makléřské firmy.



KTP vložilo miliony do Private Investors



Vedení Swiss Asset managementu se k dluhům vůči KTP nevyjádřilo, více než týden není k zastižení. Karel Takáč, který vedl jednání o případné spolupráci se SAM, tvrdí, že o nich neví. "O tom můžu těžko něco říci. Nejsem v představenstvu KTP a do jeho účetnictví jsem v průběhu roku neviděl," řekl včera Takáč. Přiznává, že o prodeji firem TNT, Insoftu a Tritez do rukou SAM jednal. "Nevím ale, jak dohody dopadly," tvrdí. Mezi firmami, které dluží zkrachovalému KTP peníze, figuruje paradoxně i další ze zkrachovalých obchodníků s cennými papíry - Private Investors. KTP Quantum mu svěřilo přes 12 milionů korun.