Open space přináší syndrom, který je považován za civilizační chorobu

Ten dokonce obohatil lékařský slovník. Takzvaný SOS (syndrom open space) je leckterým odborníkem považován za jednu z civilizačních chorob: projevuje se třeba zvýšeným krevním tlakem, zažívacími potížemi, bolestmi hlavy nebo až depresemi.

Systém uspořádání stolů ve velké místnosti bez uzavřených kanceláří, maximálně s nízkými přepážkami, vznikl ve Spojených státech v osmdesátých letech. K nám se dostal asi o deset let později. Manažeři si (z pohodlí svých kanceláří) chválili okamžitou kontrolu nad zaměstnanci a od nového konceptu si slibovali leccos, třeba zvýšení produktivity a kreativity (týmy budou moci svoje nápady sdílet a probírat okamžitě).

Tvrdá data však dávají za pravdu odpůrcům: „Z různých výzkumů vychází najevo, že open space ve výsledku produktivitu zaměstnanců snižuje. Bohužel na to firmy neslyší a tendence stěhovat se do velkých hal pokračuje,“ potvrzuje marketingový ředitel společnosti ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Mezi další negativa patří ztráta soukromí, horší koncentrace na práci a hluk (ťukání do klávesnice je oficiálně jeden z nejhorších zvuků, jaké dokáže člověk vyloudit). Problémem se může stát i nastavení klimatizace či aromatická svačina.

Přirozené pracovní prostředí

Zásadně přetvořit otevřenou kancelář s desítkami pracovních stolů v podstatě nejde. Firmy by musely do změny hodně investovat a to se jim logicky nechce. Ale mnohé společností, hlavně ty větší, nadnárodní, zároveň dbají na svou image a snaží se, aby jejich zaměstnanci byli spokojení. Snaží se tedy alespoň přestavět nudné a hlučné haly na přirozenější kancelářské prostředí, spolupracují s interiérovými designéry a hledají přijatelnější řešení.

Jak na to říká Jan Bastař, spolumajitel společnosti cre8, s. r. o., která se zabývá interiérovým designem kancelářských prostorů: „Firmy by se měly více zaměřit na skutečné potřeby jednotlivých zaměstnanců, jednotlivých oddělení a potřeby skupinové spolupráce.“ Dobře zařízená kancelář totiž může do značné míry odstínit negativní vlivy velkého otevřeného prostoru.

Květiny, telefonní budky a zástěny

„I v otevřené kanceláři si lze, i když omezeně, vybudovat svůj ohraničený prostor, pokud vám to zaměstnavatel dovolí – můžete si před sebe například postavit vzrostlou květinu, nemusíte-li ve svém zaměstnání být ve stálém kontaktu s lidmi, lze si vzít sluchátka s hudbou. Ideální je, pokud zaměstnavatel vytvoří takové prostředí, které umožňuje vybrat si pracovní místo podle činnosti, kterou právě děláte,“ říká Jiří Halbrštát.

Takovým místem může být třeba „telefonní budka“, tedy izolovanější místo vhodné k vyřízení hovoru, kancelářská akusticky oddělená „hnízda“ z několika propojených stolů, kde se může k rychlé poradě sejít celý tým, či uzavřenější kout vhodný k choulostivějším jednáním. Mnoho firem využívá také mobilní zástěny.

Myšlenky zrozené v kuchyni

Užitečným pracovním prostorem pak může být kuchyňka. „Povýšili jsme ji na nejdůležitější místo našich kanceláří. Připomíná hub nebo kavárny Starbucks, kam chodí lidé rádi pracovat a cítí se tam příjemně. V centru je výkonný kávovar, který dělá výbornou kávu, a setkávají se tam lidé v průběhu celého dne,“ popisuje Jiří Halbrštát.

Lidé se tam dozvídají, na čem ostatní pracují a co je trápí. Sdílejí se tam nápady, které pak mohou ostatní dále rozvíjet. U velkého baru, kolem něhož si může sednout až 20 lidí, si zaměstnanci organizují schůzky a porady. A někteří to tady mají jako nejčastější místo pro práci.

ČSOB: mobilní zasedací místnost

Práce v příjemném prostředí dostane z člověka to nejlepší, co v něm je. Pokud se cítí uvolněně a pohodlně, lépe se mu pracuje.

„Právě s tím počítáme v centrále ČSOB v pražských Radlicích. Více než 90 procent pracovních míst je zde uspořádáno formou otevřeného sezení v open space. Velkou výhodou je vysoká flexibilita objektu. Může zde být až 1 200 kanceláří, které se mohou různě spojovat a zase rozdělovat podle potřeby. Novinkou, která se od začátku roku v centrále zkouší, jsou malé mobilní zasedací místnosti, které volně stojí v otevřeném prostoru a mohou být přestěhovány z místa na místo podle potřeby, vejde se do nich šest lidí a jsou akusticky odstíněné,“ přibližuje nové trendy v uspořádání kancelářských prostorů Martin Vejplacha, manažer náboru a HR marketingu ČSOB.

Je pro vás práce v open space stresující?