Tábor: Dobrodružstvím nic nezkazíte

Tipy na letní tábory

Pražanka

Cheznovice u Rokycan; 15 dní za 2900 korun – 194 Kč/den

Program: Celotáborová hra, noční hry, výlety, karneval, táborová pouť, volba miss, diskotéky, minibike, kulečník, stolní fotbal...

Zázemí: Ubytování v chatkách, nejmenší děti v budově.

Kontakty: www.prazanka.cz

Městské tábory v Praze

ZŠ Trávníčkova na Praze 13;

5 dnů za 990 korun – 198 Kč/den cena platí pro přihlášené do 31. května)

Program: Zaměření na sportovní a výtvarné aktivity pro děti ve věku 5 až 12 let. Pětidenní program plný pohybu, her, zábavy a společných výletů.

Zázemí: Bez ubytování. Velký sportovní areál, společenský sál, bezpečné herny pro mladší děti, klub pro starší, projekční místnost. Stravování ve školní jídelně, spaní doma.

Kontakt: mestsketabory.cz

Velké Skaliny

Velké Skaliny v podhůří Novohradských hor; 15 dní 3650 korun – 243 Kč/den

Program: Celotáborové tematické hry, výuka angličtiny a němčiny, jízda na koních, diskotéky, zábavné pořady.

Kontakty: www.velkeskaliny.cz

Sestav si svůj vlastní program

Horní Bradlo ve východních Čechách; 10 dní za 2590 korun – 259 Kč/den

Program: Možnost volby – vyjížďky na kole, výtvarná a keramická dílna, šachový kroužek, expedice přežití, fotografická dílna, sportovní hry, poznej přírodu, kurz vaření. Zázemí: Bydlení v šestilůžkových chatkách. Počet účastníků omezen na 40, jeden vedoucí na šest dětí.

Kontakty: http://xp.me.cz/sopka

Prázdniny na maximum

Nový Řadov v jižních Čechách; 14 dní za 3650 korun – 260 Kč/den

Program: Vodácké výlety, koupání, spousty her a sportů, bojovky ve dne i v noci, diskotéky, spaní na puťáku pod stanem ...

Kontakt: www.novyradov.cz

Počítačový tábor

Mostek u Dvora Králové; 15 dní za 4000 korun – 266 Kč/den

Program: Počítačová výuka zaměřená na internet, tvorbu stránek, správu blogu a práci s grafickými programy. Hlavním programem je celotáborová hra doplněná výlety, táboráky, koupáním.

Zázemí: Bydlení v hájovně, sociální zařízení se sprchami, klubovna s krbem, místnosti pro případ špatného počasí.

Vlastní ubytování účastníků ve stanech s podlážkou nebo v maringotkách.

Kontakt: www.osjo.cz

Astronomické prázdniny

Hvězdárna Karlovy Vary; 14 dní za 4000 korun – 285 Kč/den

Program: Astronomické i radioamatérské aktivity, celotáborová hra. Děti pracují i v netradičním televizním či rozhlasovém studiu, většinu svých výtvorů si odvážejí domů na speciálně vydaném táborovém CD.

Zázemí: Ubytování ve stanech s dřevěnými podsadami, hvězdárna, úrazové pojištění.

Kontakt: www.astropatrola.cz

Topinka

Varvažov, nedaleko Orlické přehrady; 14 dní za 3998 korun – 285 Kč/den

Program: Celotáborová hra, fotbal, volejbal, koupání, společenské hry, výlety do okolí, disko, táboráky...

Zázemí: Chatky po šesti osobách, stany s podsadou V termínu od 9. srpnaje tábor přizpůsoben i pro děti s bezlepkovou dietou.

Kontakty: www.topinka.cz

Kovbojské prázdniny

Hipocentrum Koryčany; 13 dní za 3800 korun – 316 Kč/den Program: Výcvikové hodiny ovládání koně i další program – koupání, hry v přírodě, sport, míčové hry, karneval, táboráky, diskotéka, výrobky z kůže, noční hra.

Zázemí: Ubytování v budově v pokojích (6–8) se sociálním zařízením nebo v chatkách.

Kontakt: www.hipo.cz

Záchranná mise

Vanov u Telče; 14 dní za 4580 korun – 327 Kč/den

Program: Zaměření na záchranářství a první pomoc – získání a osvojení základních znalostí zábavnou formou, celotáborová hra, sportování, diskotéky, koupání, výlety a hry. Zájmové programy pro dívky dle výběru – styling, aerobik, sebeobrana...

Zázemí: Společenská budova s krbem, tělocvična, hřiště, rybník, pláž, lodičky, šlapadla.

Kontakt: detibezhranic.cz

Anglický tábor Eurocamp

Slavoňovice v jižních Čechách; 11 dní za 3990 korun – 363 Kč/den

Program: Spojení běžného programu s konverzací v anglickém jazyce. Spolu s českými dětmi jsou na táboře také děti cizinců, dorozumívacím jazykem je angličtina i čeština. Každý oddíl má dva vedoucí, rodilého mluvčího a Čecha. Celotáborová hra Ten days in England.

Zázemí: Ubytování v dřevěných chatách.

Kontakt: www.anglickytabor.cz

SLOVO PSYCHOLOŽKY

Mladší školní děti Ačkoliv již děti chodí do školy, zvláště prvňáci a druháci potřebují hodně individuální přístup. Chybné by bylo poslat je na tábor, kde na jednoho vedoucího připadne 20 dětí a vše se děje na povel. Dobré je, když dítě jede s partou, kterou zná, nebo alespoň s kamarádem ze třídy. Ideální jsou tábory s oddílem, kroužkem nebo i školní. Starší školní děti Starší děti se dobře začlení do kolektivu, seznamují se a hlavně prosazují svou individualitu. Vhodné jsou tábory podporující zájmy dítěte – vodácké, jazykové, na koni, na kole... Stavět se dá na dobré táborové hře, bez problémů je ubytování ve stanech.

Pohádky: Vděčný námět pro nejmenší táborníky

Existují specializované tábory pro malé děti. Některé jsou pouze pro předškoláky, většinou se však pořadatelé zaměřují na děti ve věku pět až osm let. Malé děti jezdí obvykle do penzionů nebo srubů, důraz je kladen na dostatečný počet vedoucích. Aby se moc nestýskalo, provází děti táborovým putováním obvykle nějaká pohádková postava.

Tipy na tábory

Poprvé na tábor aneb Malý tábor pro malé děti

Penzion v Říčkách v Orlických horách, osm dní za 2550 korun – 319 Kč/den

Program: různorodý, uzpůsobený věku dětí.

Zázemí: ubytování v penzionu, individuální péče, vhodné pro alergiky a enuretiky.

Kontakt: www.zsrudna.cz

Pohádkový les

Vřesník U Humpolce; sedm dní za 2250 korun – 321 Kč/den

Program: Táborová hra Pohádkový les, koupání, sportovní soutěže a jízdy na ponících.

Zázemí: Ubytování ve školce v přírodě s velkou zahradou, prolézačkami, hřištěm, stájemi a mobilním bazénem

Kontakt: msplavacek.nanetu.net

SLOVO PSYCHOLOŽKY

Předškolní děti Doporučovala bych tábory rodinného typu, zaměřené na posílení prožitků dítěte. Na jednoho pedagoga by nemělo připadat víc než pět dětí, aby se jim mohl skutečně věnovat z plných sil. Při výběru by se rodiče měli ptát i na jídelníček s dostatkem ovoce, zeleniny a mléka.

S rodiči: S mámou a tátou se na táboře nestýská

Společné prázdniny rodičů a dětí mohou být zastřešeny i společným programem. U starších dětí však většinou platí, že se s rodiči vidí jen u jídla.

Tipy na tábory

Pro děti s vadným držením těla a skoliózami páteře

Roželov v Brdech; osm dní pro děti za 1950 korun, pro rodiče za 1750 korun – 231 Kč/den

Program: zábavné cviky pro děti pod vedením fyzioterapeutů.

Zázemí: čtyřlůžkové chatky

Kontakt: www.kymevo.cz

Toulky naší vlastí

DDM Hazlov; osm dní; 2100 až 2200 korun, podle věku účastníků – 262 Kč/den

Program: turistika a cykloturistika, sport

Kontakt: www.dlazka.cz

Rodiče s dětmi 2006

Klášterec nad Orlicí; sedm dní; 1500 až 2500 korun dle věku – 285 Kč/den

Program: sporty, soutěže, dílny – výtvarná, keramická, textilní, kosmetická, břišní a afro tance,...

Kontakt: tanecni-skola.wz.cz

SLOVO PSYCHOLOŽKY

Rodiče s dětmi Dost záleží na tom, co rodiče preferují – některý tábor bude připomínat spíš Hochy od Bobří řeky, jiný bude bližší rodinné rekreaci, záleží i na převažující věkové skupině dětí. Děti, které jezdí na tábor s rodiči, by měly být předškolního a mladšího školního věku. Od deseti let už pro potomky není důležité, aby na tábor jeli s rodiči – naopak – potřebují si najít místo ve skupině vrstevníků a tomu přítomnost rodičů trochu brání.

Středoškoláci: Adrenalin, či odpočinek u moře?

Ačkoliv -náctiletí preferují spíš brigády, kde si mohou přivydělat, týden relaxace je i o prázdninách vítanou změnou. A raději už bez rodičů.

Tipy na tábory

Španělsko Peňiscola

Pobytový tábor u moře 10 dní za 10 990 korun – 1099 Kč/den

Program: Účastníci spolupracují ve skupinkách, denní program závisí na domluvě s vedoucím. Koupání v moři, slunění, hry na pláži, stolní hry, projížďky na vodních skútrech, procházky po městě, diskotéka, výlety...

Zázemí: ubytování 100 metrů od pláže, apartmány pro šest osob s dvěma lůžkovými pokoji, plně vybavená kuchyně, balkon. Polopenze, lze dokoupit obědy. Doprava klimatizovaným autobusem.

Kontakt: www.sindibad.cz

Letní akademie sportu a her

Spálovský Mlýn poblíž Oder, osm dní; 1700 korun – 213 Kč/den Program: psychicky i fyzicky pohodová, sportovně a herně nabitá

akce. Sport a hry všeho druhu za sucha i mokra, na zemi, ve vodě, na kolech, stolní hry, netradiční hry, lanové překážky…

Zázemí: ubytování v chatkách, areál tábora s bazénem.

Kontakt: www.dlazka.cz

SLOVO PSYCHOLOŽKY

Středoškoláci Při výběru preferujte prožitek věcí, na které během školního roku není čas. Pobyty by se měly zaměřovat na sebepoznání a rozvoj, význam mají noční hovory o životě i smysluplná práce (ochrana přírody, obnova památek...). Lákají aktivity, které mladí ještě nevyzkoušeli, třeba voda, horolezectví, psychohry.