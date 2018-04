Tahounů je málo, lidem chybí elán

Proč pro firmu nedýchám?

Každý druhý zaměstnanec neví, proč by se měl v práci nějak zvlášť snažit. Zjistil to průzkum zaměřený na motivaci zaměstnanců. Těm nejvíce ubírá chuť do práce fakt, že chybí kvalitní šéf a jasná pravidla odměňování.Dá se říct, že nadřízení a zaměstnanci stejné firmy často žijí každý svými problémy v trochu odlišných světech. "Šéfové jsou v práci daleko spokojenější než jejich podřízení. Myslí si, že svou práci dělají dobře. Jejich hlavní motivací však není ani tak práce s lidmi jako spíš peníze," říká Mirka Ottová ze společnosti TNS AISA, která nedávno zkoumala motivaci na českých pracovištích.

Z průzkumu dále vyplynulo, že čeští zaměstnanci často nevidí možnost postupu v práci, postrádají jasná pravidla pro povýšení i pro odměňování za konkrétní výkony. Také jim chybějí informace o tom, co si vlastně nadřízení o jejich práci myslí. Přímý nadřízený je často opomíjí s důležitými informacemi z vedení. Tohle všechno oslabuje zájem pracovníků dát zaměstnavateli ze sebe to nejlepší.



"Ve srovnání s Evropou je málo toho, co lidi u nás může motivovat. Spokojeni jsou jen s pověstí zaměstnavatele, významem své práce a s tím, co firma produkuje. Ovšem tohle je opravdu základ, který by měl být samozřejmostí," podotýká Mirka Ottová.

Jste tahoun, nebo potížista?

Zaměstnance lze podle míry spokojenosti a motivace rozdělit do čtyř skupin. Takzvaní "usedlíci" jsou v podstatě spokojení zaměstnanci, kteří však neudělají více, než musí. "Jsou stabilním jádrem každé společnosti a měli by tvořit její nejpočetnější část," říká Mirka Ottová. Bohužel na českých pracovištích tomu tak není. Tu nejpočetnější skupinu totiž tvoří "potížisté", kteří se cítí demotivovaní, a proto se celou pracovní dobu nemohou dočkat, až půjdou domů. Mezi spokojené zaměstnance, ochotné firmě ledacos ze svých sil obětovat, patří "tahouni" firmy. Napomáhají jejímu výkonu přímo. Ale těch je na českých pracovištích zoufale málo. Stejně jako "kritiků", nespokojenců, pro něž je hlavní motivací práce samotná. Bývají to často individualisté schopní nastartovat změny. Pokud jim však není dopřáno sluchu, velmi rychle odcházejí jinam. Ideální pro firmu samozřejmě je, když množství tahounů, kritiků a usedlíků převažuje nad potížisty.

Spokojený neznamená výkonný

Řada sociologických průzkumů již několik let potvrzuje, že český zaměstnanec je v práci v podstatě spokojený. "Jenže spokojený ještě neznamená výkonný - to, že svou práci dělá rád a dobře," upozorňuje psycholog Vladimír Täubner. "Spokojený je i ten zaměstnanec, který v pracovní době práci předstírá a daří se mu uniknut před požadavky šéfa," dodává.



Spokojení čeští zaměstnanci se v průzkumu sami usvědčili hned z několika nešvarů. Oproti Západoevropanům jim chybí chuť rozhodovat a nést odpovědnost. Méně také dbají na to, aby měli jasně vymezené pracovní povinnosti. Jistě, pokud nejsou přesně stanovené, lze chybu či viníka najít vždy mimo svou osobu.



J ací jsou čeští zaměstnanci?

(srovnání s Evropou v %)