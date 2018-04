Tajemství leasingového koeficientu

Leasingový koeficient je poměrové číslo, které ukazuje o kolik více zaplatíte za pořízení vozu na leasing ve srovnání s pořízením tohoto vozu za hotové. Obecně vzato by se do čitatele mělo započítat všechno, co v leasingu zaplatíte vč. DPH (bez pojištění), a do jmenovatele cenu vozu vč. DPH. Exituje ale zhruba kolem 20 některých celkem férových, ale některých velmi zavádějících způsobů výpočtu leasingového koeficientu. V naší leasingové kalkulačce používáme následují, dle našeho názoru nejobjektivnější způsob výpočtu:

Čitatel: součet zálohy na leasingové nájemné, paušálního poplatku vč. DPH, sumy všech splátek leasingového nájemného vč. DPH bez pojištění a zůstatkové hodnoty vč. DPH Jmenovatel: cena vozu vč. DPH

Výsledkem je číslo větší než 1, které vám za desetinnou čárkou ukazuje kolik % zaplatíte navíc, když si vůz pořídíte na leasing ve srovnání s tím, kdybyste si je pořídili za hotové. Např. koeficient 1,158 znamená, že za dobu leasingu zaplatíte 15,8% z ceny za to, že jste si auto pořídili na leasing.

Pro plátce DPH je výpočet leasingového koeficientu podobný, pouze je možné v čitateli odečíst DPH z finanční služby, které je ve výši 5%.