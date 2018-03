Kuffnerové: Na začátku bohatství byl pozemek vyhraný v šachové partii

Fakta Cukrovar rodu Kuffnerů Břeclavský cukrovarský areál spoluvytváří obraz města více než 150 let a je dokladem někdejší slávy potravinářského průmyslu.



Rodina Kuffnerů ho založila v roce 1861. V roce 1870 k němu přibyl most s výraznou ocelovou konstrukcí, který ho spojil s železnicí. Dnes je památkově chráněný.



Aktivisté usilovali o zpamátnění celého areálu, ministerstvo kultury to však zamítlo. Areál už je nevratně poškozený necitlivými přestavbami.



Aktuálně se v Břeclavi řeší, co s průmyslovým komplexem rodu Kuffnerů dál. Město ho chce prodat soukromému investorovi a hledá nejlepší možné využití. Zvažuje se výstavba bytů, ale i obřího zábavního centra pro děti.