Tajné triky, jak získat vyšší plat a stát se oporou firmy

O přidání si dokáže říci jen třetina pracovníků. Proč to neumí zbylé dvě třetiny? Může za to dobré vychování, kdy nás rodiče vedli k tomu, že se o penězích nemluví a člověk má být rád, že má práci. Svou roli hraje i zakořeněný předsudek, že si šéf všimne dobrého výkonu a dokáže skromného a výkonného pracovníka finančně ocenit. Omyl.

Jestliže patříte k těm, kteří odvádí ve firmě pořádný kus práce, ale moc o tom nemluvíte, změňte to. Studie totiž potvrzují, že zaměstnanci jsou hodnoceni jen z 10 procent podle svého skutečného pracovního výkonu a z 90 procent podle toho, jak to dokážou prodat.

Pryč s falešnou skromností

"Na sebechvále není nic špatného. Prezentujte se pokud možno den co den a na přidání pracujte od prvního dne, kdy ve firmě začnete pracovat. Připravíte si tím dobrou půdu pro zvyšování platu," radí Martin Wehrle, zkušený odborník na jednání o platech.

Nadřízení se totiž musejí dozvědět, nakolik jste pro firmu důležití, a podle toho vnímají i vaši cenu. Nestačí proto být jenom pilný - musíte o tom bez falešné skromnosti mluvit, abyste se před nadřízenými ukázali ve správném světle. Každý šéf si pak snadno dokáže spočítat, kolik času i peněz ho bude stát, když vás případně ztratí a bude muset získat na vaše místo novou sílu, kterou bude třeba zapracovat.

Snažte se být zadobře s kolegy

Pokud vás práce opravdu baví, dávejte to najevo, potvrzujete tím, že s firmou žijete a jste loajální. Pozor ale na to, abyste své pracovní výkony nezveličovali, a snažte se být zadobře se svými kolegy. Když o vás budou mluvit negativně, moc si tím neprospějete. Pro šéfy to může být signál, že se do týmu nehodíte a práci jenom předstíráte. Vaše hvězda pak může v očích nadřízených klesnout stejně rychle jako naděje na přidání a šéf vám může i doporučit, abyste se poohlédli po jiné práci.

Důležité také je, abyste dobře znali svoji hodnotu na trhu. Ta se mění stejně, jako se mění ceny domů či bytů. Neorientujte se však podle dolní hranice, ale té horní. Vaším dlouhodobým cílem by měl být nejvyšší plat kolegy z oboru na srovnatelné pozici. Když budete hledět dolů, bude vám chybět sebevědomí a s žádostí o přidání moc neuspějete (svou cenu můžete zjistit například zde).

Mějte přitom na paměti, že ke svému cíli můžete dospět pozvolna. I mírné zvýšení platu o pár stovek, které se bude opakovat co dva či tři roky, dá totiž v konečném součtu slušnou sumu. Kupříkladu pravidelné zvednutí platu co dva roky o pouhých 950 korun měsíčně vám za deset let vynese navíc přes 250 tisíc korun.

Zmapujte své výkony i silné stránky

Žádost o vyšší plat dobře načasujte. Pokud má firma nyní špatné hospodářské výsledky, počkejte si, až se začne stavět opět na nohy a konec horších časů bude na dohled. Jinak tvrdě narazíte. Po celou tu dobu pracujte na svém zviditelnění a připravujte si dobré argumenty, proč máte dostat přidáno právě vy.

Zmapujte své silné stránky a buďte tak připraveni říci, jaké máte osobní vlohy, jaké odborné zkušenosti, znalosti a jaké výhody z toho pro firmu plynou. Vzpomeňte si na konkrétní příklady, kdy na sebe berete odpovědnost a přicházíte s vlastními nápady, do jaké míry pracujete samostatně a podnikavě…

Odvedená práce a úspěchy časem blednou. Pokud má šéf i vy krátkou paměť, začněte si průběžně vést písemný přehled svých nejdůležitějších pracovních výkonů i přínosů pro firmu. Při vyjednání se šéfem tak budete mít dobrou munici.

Vyhněte se nátlaku, volte lepší esa

Termín schůzky, na které chcete svého šéfa požádat o přidání, naplánujte na vhodnou chvíli. Vyplatí se zvolit úterý až čtvrtek, pondělky a pátky nejsou příliš vhodné. Navrhněte termín sami, a pokud zjistíte, že šéf nemá dobrou náladu, snažte se pod nějakou dobrou záminkou schůzku přeložit. Zároveň pamatujte na to, že o zvýšení musíte požádat svého přímého nadřízeného, pokud ho přeskočíte a budete žádat o stupínek výše, vaší kariéře to moc neprospěje.

Řiďte se přitom základním pravidlem - šéf bude slyšet jedině na argumenty, co z toho bude mít on a firma, když vám přidá. Nechoďte nikdy s prosíkem a rovnou zapomeňte na věty typu: "Jsem tady už roky, je načase, abyste mi přidali…chci tolik, kolik má kolega…splácím nový byt, jistě pochopíte, že potřebuji více peněz…kolegové pracují méně než já…na trhu za mou práci platí dvojnásobek, stačila by třetina."

V rukávu musíte mít lepší esa, aby si šéf dokázal spočítat, jaké podstupuje riziko, když vaši žádost odmítne. Pod čarou mu musí vyjít, že vaše zvýšení platu vynese víc, než kolik budete firmu stát. Přesvědčit ho tedy můžete jedině argumenty, že odvádíte konkrétní špičkové výkony a díky vám vydělává firma víc, že si berete práci navíc a nesete za ni zodpovědnost. Pojmenujte přitom své individuální výkony co nejkonkrétněji.

Stanovte si tři vlastní cíle

Při jednání nikdy nezmiňujte platové rozpětí, tedy žádné: "Chtěl bych dostat přidáno o 950 až 1900 korun." Vždy požadujte jednu částku a stanovte si tři vlastní cíle: minimální, maximální a alternativní. Samozřejmě požadujte maximální částku, v našem konkrétním případě 1 900 korun, zůstane vám tak prostor pro smlouvání.

Pokud se jednání dostane do slepé uličky, nabídněte východisko, tedy svůj alternativní cíl. Šéf vás může ocenit i jinak než přidáním platu. Dostat můžete třeba zajímavý zaměstnanecký benefit, který není pro každého, mimořádnou odměnu či vyšší provizi, která bude záležet jedině na vašem dalším výkonu.

Při jednání se chovejte zdvořile a nenechte se zastrašit. Odůvodněte svůj maximální požadavek a v první fázi vyjednávání si za ním stůjte. Nadřízený ale nikdy nesmí mít pocit, že ho vydíráte. Buďte věcní a milí - jenom tak můžete prosadit své platové požadavky a šéfa přesvědčit, že za tu investici stojíte. A rada na závěr: S nikým ve firmě se o své žádosti nebavte. Jinak způsobíte nadřízenému i sami sobě velké potíže.

Zpracováno podle knihy Tajné triky, jak získat vyšší plat od Martina Wehrleho (vydala Grada 2011).

