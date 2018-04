Tak vy jste stále ještě neprodali?

Index Dow Jones se nachází na čtyřletém minimu, NASDAQ se propadl na hranici šestiletého minima a současné ceny u některých „high-flyers“ zvláště ze skupiny společností dot.com (Yahoo, Lucent, SBC Communication) jsou pod hranicí investičního rizika. Domácí akciový trh i přes kladné letošní zhodnocení neposkytuje dostatek utěšení při pohledu na ceny akcií spadových titulů jako třeba Český Telecom nebo České Radiokomunikace.

Každá rada drahá….

Prvním a tím nejdůležitějším krokem je odbourání emocí spojených s investičním záměrem. Personifikace trhu a závěry typu „chci zpátky jen to, co jsem do toho vložil“ nepovedou nikam. Na druhé straně ale ani rozhodnutí typu „prodám vše a budu mít konečně pokoj“ není také tím správným řešením dané situace. Máte-li investičního poradce, který vám portfolio navrhoval, těžko od něj dostanete tu nejlepší, resp. objektivní radu. Ta totiž většinou znamená jeho přiznání, že portfolio na začátku nenastavil dobře, anebo že fatálně špatně odhadl budoucí vývoj trhu a jednotlivých tříd aktiv. A chyby se přece přiznávají tak těžko, zvláště když mohou vyústit ve ztrátu klienta.

Jediné možné řešení v tomto momentu je vyhodnocení investičního portfolia spolu se snahou o co největší zreálnění možných výsledků (kladných i záporných) v daném investičním horizontu. Prodlužování investičního horizontu na neurčito je jen lékem utěšujícím bolest a mnohdy obranou variantou pro špatné investice.

U akcií, které mají solidní základ v podobě hospodářských výsledků a jejich historie, lze doporučit investiční strategii držet. Z historického hlediska u těchto podniků je reálná šance v časovém horizontu maximálně 15 let kladného zhodnocení této investice.

U akcií s krátkou historií hospodářských výsledků nebo s negativním překvapením (záporné negativní výsledky, sestupný trend) lze doporučit v každém případě snížení celkové alokace v portfoliu na hranici osobní únosnosti (sleeping point).

U akcií podniků, které neměly být nakoupeny do portfolia nikdy za žádných okolností (většina společností dot.com), je doporučení jen jedno: PRODAT, a to co nejrychleji!

Vše špatné je pro něco dobré….

Kromě toho, že nyní již spíte dobře a při pohledu na závěrečné ceny akcií vás již netrápí žaludeční nevolnost, jsou tu naštěstí dvě hmatatelná pozitiva:

daňově uznatelná ztráta (podmíněná vznikem kapitálových zisků v daném účetním období)

zkušenosti, které vám pomohou být lepším investorem v budoucnosti

Ve světě financí vítězí především ti, kteří jsou připraveni. Disciplina, znalost investiční problematiky a dlouholeté zkušenosti umožňují těm nejlepším investorům dosahovat dlouhodobě pozitivních výsledků a ztráty na býčích trzích minimalizovat.