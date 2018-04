Také kreditní karty mají konkurenci

Nákupní úvěrové karty

Úvěrové karty jsou velmi podobné kartám kreditním. Největšími vydavateli klasických nákupních úvěrových karet jsou v ČR tři společnosti: Homecredit (karta Yes), Cetelem (karta Aura) a GE Capital Multiservis (karta O.K.). S úvěrovými kartami je možné nakupovat v obchodech a s některými z nich také vybírat z bankomatu. Protože jsou však určeny především k úvěrování nákupů či služeb, stávají se velice drahou záležitostí ve chvíli, kdy je budete chtít použít jen k výběru hotovosti. Za jeden výběr totiž zaplatíte i padesát korun. Kartu lze získat nejen u firmy, která ji zprostředkovává, ale také u obchodníků.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je další z forem, jak si opatřit chybějící finance. Oproti kreditním kartám je však tento druh úvěru zaměřen na jednorázové poskytnutí většího obnosu peněz. A to ve dvou liniích, které představují buď účelový nebo neúčelový úvěr. Účelový úvěr banky poskytují na konkrétní zboží a neúčelový může klient použít na cokoliv. Rozdíl mezi těmito dvěma typy je v tom, že účelový úvěr vám banka poskytne pouze na konkrétní zboží, které si nechá doložit, a na základě toho je schopna vám nabídnout často vyšší částku a výhodnější úrokovou sazbu.

Kontokorent

Opatřit si pravidelný zdroj finančních prostředků je možné taky přímo ve spojení s vaším běžným účtem, pokud si s bankou dohodnete možnost přečerpání účtu do záporného zůstatku. Čerpaný úvěr pak splácíte platbami nebo vklady, které na vaše konto průběžně přicházejí. Kontokorent také představuje vhodnou variantu, jak se zabezpečit proti neplánovanému přečerpání účtu, které je obvykle postiženo sankční úrokovou sazbou až 25%.

Rychlé půjčky

Velice rychle, avšak také velice draze, je možné sehnat peníze od nejrůznějších firem specializujících se na poskytování půjček osobám, které nesplňují požadavky na poskytnutí bankovního úvěru, nebo prostě nemají dost informací pro to, aby jejich nabídku kvalifikovaně posoudily. Většinou si stačí s danou firmou telefonicky domluvit požadavky a některý z jejích zástupců vám pak doručí hotovost až přímo do místa bydliště. Vy pak platíte společnosti splátky včetně úroků, pro které si přímo k vám do bytu dojíždí zástupce dané firmy.

Finanční produkt Úroková sazba (p.a) Kreditní karty* od 11% do 26,4% Úvěrové karty* od 23,8% do 26,6% Kontokorent od 12% do 19% Spotřebitelský úvěr* od 12% do 16,6% Rychlé peníze od 30% do 150%

* u těchto produktů počítejte navíc i s poplatky, jež platíte nad rámec úrokové sazby (např.: vedení účtu, vedení karty, poskytnutí úvěru)