Talentovaných lidí je nedostatek, firmy si je budou muset vychovat

Aby podniky obsadily volné pozice schopnými, kvalifikovanými lidmi, budou si muset začít talenty vychovávat samy. Na pracovním trhu je hledají jen těžko.

V praxi to znamená, že si vedení podniku vybere nějaké schopné a do práce nadšené zaměstnance, a ty pak školí, vzdělává, zaučuje, posílá do zahraničí na zkušenou. Vychovává si z nich nové vedoucí pracovníky. A s kariérním postupem se zvyšuje nejen plat, ale i loajálnost zaměstnanců a jejich ochota pracovat.

Talenty umějí nejlépe využít v Brazílii a Švýcarsku

V České republice se však zatím rozvoji a řízení talentů mnoho firem nevěnuje. Speciální program na to má jen 25 procent z nich. Vyplývá to z výzkumu pro personální společnost Robert Half International, kterého se zúčastnilo více než 2 500 manažerů z 11 zemí světa.

Oproti ostatním státům, kde výzkum probíhal, je v České republice suverénně nejmenší počet firem, které si talenty aktivně vychovávají.

Nejvíce s talenty pracují podniky v Brazílii (50 procent), Švýcarsku (46 procent), Dubaji (45 procent) a Francii (45 procent). Podobně jsou na tom také v Lucembursku (44 procent), Nizozemsku (43 procent), Belgii (42 procent) a Itálii (40 procent). Méně už si zaměstnance vychovávají u našich nejbližších sousedů, tedy v Rakousku (38 procent) a Německu (34 procent).

Od kapitalismu k talentismu

"Aktivní vyhledávání talentů a práce s nimi, to je pro management každé společnosti klíčová věc. Z hlediska konkurenceschopnosti je totiž získání a udržení talentovaných zaměstnanců podmínkou dlouhodobého úspěchu firmy," říká Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half International pro ČR.

Podle něho jsou důvody, proč se tuzemské firmy tímto směrem ještě neposunuly, různé. "Nyní se orientují spíše na krátko až střednědobé cíle. A výsledky práce s talenty přicházejí až po delší době," myslí si Aleš Křížek.

Podle ředitelky společnosti Manpower v ČR a SR Jaroslavy Rezlerové bude v nadcházejících letech rozvoj lidských zdrojů pro firmy hlavní výzvou. "Pro zaměstnavatele bude stále méně důležitý přístup ke kapitálu či technologiím, hlavním předpokladem prosperity bude právě výchova talentů, které budou stále vzácnější. Proto se nebojíme hovořit o přechodu od kapitalismu k talentismu," říká Jaroslava Rezlerová.