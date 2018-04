Tarifní stupně a odměňování

Od ledna 2000 platí nový předpis, podle něhož se zaměstnanci zařazují do dvanácti tarifních stupňů, pro něž jsou stanoveny mzdově tarify. Protože zaměstnávam pouze 16 zaměstnanců, nemám je zařazeny do tarifních stupňů. Musím tedy zavést tarifní stupně pro účely odměňování a jak zjistím, zda vypláceně mzda odpovídá určitému tarifnímu stupni?Podle nařízení vlády se pro odměňování zaměstnanců, mimo podniky, kde je uzavřena kolektivní smlouva a v ní zároveň i mzda, stanoví dvanáct tarifních stupňů a jejich minimální tarify. Přílohu k tomuto nařízení vlády tvoří vzorové popisy prací pro jednotlivé tarifní stupně. Z toho však neplyne povinnost pro zaměstnavatele uplatnit tento systém tarifních stupňů v podniku. Z uvedeného vládního nařízení vyplývá pouze to, že celková mzda zaměstnance nesmí být nižší, než je minimální tarif uvedený pro jednotlivé stupně. Ovšem mzdový systém uplatněný v podniku nemusí mít nic společného s vládním nařízením a nehraje žádnou roli, zda a kolik tarifních stupňů zaměstnavatel v podniku uplatní a jaké mzdové formy použije pro odměňování svých pracovníků.