Tati, půjč mi pár tisíc

■ o co jde, tedy „smlouva o půjčce“ ■ kdo jsou účastníci smlouvy – jméno, rodné číslo, bydliště ■ kdo komu půjčil a kolik, jakým způsobem (smlouva může potvrzovat přijetí peněz, je-li to uvedeno) ■ kdy je půjčka splatná, jakým způsobem a případně s jakým úrokem ■ co se stane, když dlužník včas nezaplatí ■ kdy a kde je smlouva sepsána ■ jména a podpisy účastníků smlouvy