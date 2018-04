Tax advisor

K tomuto základu se přidružují další legislativní normy, zejména z oblasti sociálního a zdravotního pojištění, celní problematiky a občanského a obchodního práva. Daňových poradců je v jejich komoře zaregistrováno více než 3000. Několik z nich pracuje pro velké poradenské firmy, kde se specializují na konkrétní daňovou problematiku, jako například daň z přidané hodnoty a clo, daně z příjmů zaměstnanců, a dále dle oblasti podnikání, například bankovnictví a peněžnictví. Poradci v menších firmách a samostatní daňoví poradci pak musí disponovat všeobecnými znalostmi. Třetí skupinou, spíše sporadickou, jsou daňoví specialisté, zaměstnanci především velkých společností.

Předpokladem výkonu daňového poradenství je zápis do seznamu Komory daňových poradců, a to po úspěšném absolvování zkoušky daňového poradce. Jiné kvalifikační předpoklady nejsou pro vykonávání této profese stanoveny, dost často jde o lidi s ekonomickým či právnickým vzděláním.

Daňový poradce by měl umět rozlišit potenciální "slabá" místa každého klienta, navrhnout řešení a analyzovat rizika tohoto řešení. Zároveň je odpovědný za případnou škodu způsobenou v souvislosti s výkonem daňového poradenství. K této odpovědnosti je ze zákona pojištěn. Platy daňových poradců se pohybují ve velkém rozpětí v závislosti na zaměstnavateli nebo na velikosti, významu a počtu klientů, podniká-li samostatně.



Co jsme psali a co si přečtete?



