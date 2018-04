Teambuilding: když odmítnete utužovat tým, padáka dostat nesmíte

Více se poznáte a bude se vám lépe spolupracovat. Tak obvykle šéfové vysvětlují zaměstnancům, proč mají strávit dobrodružný víkend s kolegy. Někomu ale organizované utužování týmu nemusí sedět a z určitých aktivit může jít až hrůza.

Za odmítnutí nelze trestat

"Obecně nelze účast na teambuildingu nařídit. Tedy pokud akce není prohlubováním kvalifikace pracovníků, což většinou nebývá. V takovém případě není možné zaměstnance ani postihnout za odmítnutí účasti,“ říká Jan Procházka z advokátní kanceláře Ambruz & Dark. Jestliže ale zaměstnavatel označí teambuilding za prohlubování kvalifikace, je dobré vědět, že zaměstnanec musí dostat za čas strávený na teambuildingu mzdu a například matka pečující o malé dítě má právo pracovní cestu odmítnout.

Teambuilding má spoustu výhod, ovšem zaměstnanci se ho musí chtít zúčastnit. Projet s kolegy divokou řeku, pak si předat lano při bungee jumpingu a večer probrat rodinné problémy může velmi výrazně utužit pracovní vztahy. Snáze pak vyřešíte problémy.

Ale co když je někdo nekomunikativní, nekontaktní a z některých aktivit mu vstávají hrůzou vlasy na hlavě? "Pokud je akce dobře připravená, nebude vadit ani nekontaktní povaze. Najde si jinou činnost, než se držet a mačkat s kolegy," říká psycholog Tomáš Vašák.

Probírají se i rodinná trápení

Pracovníků, kteří by teambuilding striktně odmítali, je podle průzkumu MF DNES mezi řediteli firem minimum. Mnozí sice na začátku váhají, nakonec je však kolegové nebo šéfové přesvědčí.

Firmy dávají na rozvoj svých lidí dost peněz, proto je pochopitelné, že chtějí, aby spolupracovali. "Když by ale někdo opravdu nechtěl jet, nenutil bych ho. Sám nejsem moc kontaktní. U nás jezdí všichni zaměstnanci, pořádáme teambuilding dvakrát do roka," říká obchodní ředitel AWD ČR Martin Valach, podle něhož nejde o to, zda kolegové prolézají společně kládou či řídí raft. Přínos je v tom, že se setkají v jiném prostředí, poznají se v odlišných situacích a popovídají si o každodenních problémech. "Díky tomu v kanceláři lépe komunikují a spolupracují," dodává Valach.

Fakta Bizarní aktivity při teambuildingu mají být zařazeny pro zpestření, neměly by být hlavním programem: Paintball

Čtyřkolky

Zorbing

Poker

Bungee jumping

A jak může takový teambuilding vypadat? "V pátek byli všichni zaměstnanci - zhruba 100 lidí - rozděleni do týmů, někteří se viděli poprvé. Na programu byla hra: šlo o túru dlouhou šest kilometrů se stanovišti a úkoly, jak pro jednotlivce, tak pro celý tým. Luštili jsme křížovky, hledali jsme odpovědi na otázky z různých oborů, čekal nás i test z gramatiky. Pak jsme házeli šiškami na cíl, vrhali kládami a snažili se vtěsnat v co největším počtu do malého prostoru," přibližuje Markéta Klimešová z firmy Young & Rubicam Brands.

Večer akce vyvrcholila večírkem s diskotékou. "V sobotu jsme odjeli domů. Bavila jsem se dobře. Neměla jsem pocit, že by mě někdo do něčeho tlačil, že je něco trapné nebo že bych se zesměšnila," říká Klimešová.

Vyjde to levněji než kino

Zájem o teambuilding se v době ekonomické krize snížil. "Přesunul se spíše do oblasti teamspiritů či fun programů. Rozdíl je v počtu lidí, kterých je na takových akcích výrazně víc než na teambuildingu. A také v tom, že programy nemají vzdělávací přesah. Při budování kolektivu lidé projdou určitou situací a pak ji rozeberou: proč udělali to a to a co to znamená. To se na fun akcích neděje," říká Ladislav Habasko ze společnosti Adventura, která zážitkové akce organizuje.

Základní cena se odvíjí od počtu účastníků, respektive lektorů na akci. "Program pro 30 osob vyjde na 75 až 90 tisíc korun. Na první pohled se to může zdát hodně, ale když si uvědomíte, že je to vlastně 100 korun na hodinu a účastníka, je to levnější než kino," dodává Habasko.

Aby měl teambuilding úspěch, musí být dobře připravený. Na českém trhu jsou i společnosti, které pořádání takových akcí nabízejí, ale jejich služby nemusí být kvalitní. Je tedy dobré se podívat na webové stránky Profesního sdružení pro zážitkové vzdělávání, které má poměrně vysoké nároky na své členy, čímž může do jisté míry garantovat kvalitu jejich služeb.