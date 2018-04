Teambuilding závisí i na dobré komunikaci uvnitř firmy

Problém v týmu. Pomohou čtyřkolky?

Není také divu, když slovem teambuilding bývají označovány duchapusté opíječky, ježdění v jeepech či na čtyřkolkách, opulentní show pro zaměstnance a vzácněji i dobře promyšlené zážitkové akce.

Velmi záleží nejen na samém provedení, ale i na dobré komunikaci uvnitř firmy, na míře dobrovolnosti či náhradě za ušlý volný čas. Odlišně bývají tyto programy přijímány mladšími a staršími zaměstnanci, také různě zaměstnanci bez rodin a lidmi, kteří se snaží trávit celý svůj volný čas s rodinou.

Jaký by tedy teambuilding být měl

Slovo teambuilding můžeme přeložit jako „budování týmu“, a proto bývá tento pojem různě vykládán. Můžeme si pod něj totiž dosadit opravdu ledasco.

Teambuilding je však ve svém původním významu formou prožitkové pedagogiky zaměřené na budování a rozvíjení pracovního potenciálu týmů. Bývá naplněn různými prožitkovými a sebepoznávacími aktivitami často spojenými s týmovým řešením úkolů, pohybem a hrou. Prostřednictvím her se mohou některá problémová témata v týmech lépe otevřít, částečně i ventilovat.

Umožňuje zaměstnancům lépe si uvědomit svou roli v týmu a pochopit, jak tým funguje, jeho silné i slabé stránky. Ve srovnání s kurzy zaměřenými na komunikační a další sociální dovednosti je pravda, že i sebelepší přednáška či lektor nejsou schopni zapůsobit na účastníky kurzu tak jako společně prožité napětí ze hry.

Někteří organizátoři teambuildingu jsou naivní

Mnozí organizátoři teambuildingů však nevolí aktivity promyšleně a nejsou schopni vytěžit to, co nabízí. Firmy si v současnosti spíše vybírají nahodile z menu na základě financí a toho, „na čem nebyly“. Sami organizátoři mnohdy bývají sportovní nadšenci, kteří našli prostor a poptávku na trhu, jak se věnovat něčemu, co je baví. Jejich vidění problémů a řešení bývá leckdy povrchní a naivní. Častou zakázkou pro teambuilding a problémem ve firmách bývá komunikace mezi zaměstnanci. Přiznejme si, že v mnoha firmách nefunguje nejlépe a je třeba ji podporovat.

Silně však pochybuji, že běhání po lese s buzolou či střílení po sobě paintballovou pistolí je účinným lékem a univerzálním řešením problémů vyskytujících se ve firmách. Tyto problémy bývají většinou o řád složitější a úspěšnost jejich řešení závisí na profesionální a komplexní diagnostice a intervenci.