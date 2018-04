kdo je...Pracovník, který bude mít na vizitce označení Technical support, se dá potkat velmi často ve společnostech, které se zabývají prodejem počítačové nebo kancelářské techniky. Může být technickým poradcem, který pomůže s nákupem počítače (jeho výběrem, kompletací, technickým řešením sítě) či poradí s provozními problémy. Kandidát na toto místo by měl být technicky vzdělaný středoškolák s minimálně tříletou praxí a znalostí anglického jazyka. Nutná je časová flexibilita. Iva Trýznová z personální společnosti T and T upozorňuje, že by měl mít uchazeč kromě komunikativních a vysvětlovacích schopností, orientace v oboru a zručnosti, také obchodní talent. Technical support spolupracuje úzce s obchodním oddělením. Prodejce kontaktuje zákazníka a poté ho přenechává technikovi, který se o něj stará dál. Podle možností a představ zákazníka mu nabídne vhodné vybavení a vysvětlí mu jeho technické možnosti. U velkých firem je pracovník podřízen Technical support managerovi. Platové podmínky jsou odlišné podle velikosti firmy a konkrétní náplně práce pracovníka. Může se pohybovat od dvaceti tisíc do padesáti tisíc korun, k dispozici mívá pracovník často také služební vůz a mobilní telefon.