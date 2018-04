Technické normy budou konečně levnější, dokonce až o polovinu

Běžný elektrotechnik potřebuje pro svou práci sadu technických norem minimálně za padesát tisíc korun. Od příštího roku by mu ale mohla stačit i polovina této částky. Stát totiž konečně vyslyšel mnohaleté volání živnostníků a firem po zlevnění technických norem. Ty vydává monopolní státní organizace – Český normalizační institut – a podle mnoha podnikatelů za ně zatím vybírá absurdně vysoké částky.

Od příštího roku se má ale vše změnit. "V souladu s prioritami ministerstva průmyslu a obchodu by mělo dojít ke snížení cen norem v průměru až o 50 %. Toto zlevnění se bude týkat jak elektronické, tak tištěné podoby norem,“ říká Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. "Ke zlevnění má dojít od 1. ledna 2009,“ dodává.

. Méně úředníků = nižší cena: Poklesu cen technických norem stát docílí tím nejlepším možným způsobem: redukcí počtu zbytečných úředníků. Ke konci roku totiž splyne normalizační institut a právě úřad pro technickou normalizaci. Díky tomu klesne počet zaměstnanců a sníží se tedy provozní náklady zhruba o polovinu.

Konec absurdních cen

Stát dosud vybírá od podnikatelů a dalších zájemců krvavou daň – za normy platili zhruba 100 milionů korun ročně. Elektrikáři, stavbaři, firmy z oblasti odpadového hospodářství, chemického průmyslu, strojírenství i z mnoha dalších oborů musejí normy znát a dodržovat. Jinak jim hrozí sankce. Ceny papírových norem se dosud pohybují zhruba kolem 20 korun za stranu A4. Jediná jednoduchá brožura tak může vyjít i na víc než tisíc korun, přičemž podnikatelé jich často potřebují mít desítky.

V loňském roce sice stát zpřístupnil některé dokumenty levněji za paušální poplatek na internetu, týkalo se to však jen vybraných řad norem. Nyní chystané zlevnění bude plošné. "Půjde o celkové snížení ceny. Zohlednění určitých skupin uživatelů – živnostníci, malé firmy, věda, výzkum, školy – se ještě zvažuje,“ uvádí Alexander Šafařík-Pštrosz.

Podnikatelé vymodlený krok uvítali. "Zlevnění norem jsme iniciovali už velmi dlouho. Dosavadní ceny totiž byly naprosto neúměrné,“ říká Jaromír Drábek, který do konce letošního května stál šest let v čele Hospodářské komory. "Zlevnění bereme jako první a správný krok, není ovšem jediný. Následovat musí zjednodušení distribuce, včetně možnosti plně elektronického sdílení norem,“ připojuje názor Karel Havlíček, místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

. V roce 2009 se snad opravdu dočkáme Všechny pozitivní změny, po kterých podnikatelé marně volali mnoho let, mají nyní maximální šanci projít. Pro jsou všechny strany. I současné vedení ministerstva průmyslu a obchodu uvádí zlevnění norem jako jednu ze svých priorit. Poslední detaily se nyní dolaďují, takže termín 1. ledna 2009 je snad reálný.

Normy dostanete nově i v hospodářské komoře

I v této věci však přichází dobrá zpráva. Na zjednodušení distribuce norem od Nového roku také dojde. Vložit se do ní má totiž právě Hospodářská komora ČR.

"Normy budou prodávány přímo v síti kontaktních míst komory po celé republice. Tím se podnikatelům značně zjednoduší jejich nákup, protože dosud museli publikace kupovat jen přímo u Českého normalizačního institutu,“ popisuje další novinku Jaromír Drábek. "Navíc se díky tomu dále sníží náklady. Prodej přes kontaktní místa je levnější, než když úřad posílal normy poštou nebo pokud potřeboval velké množství brožur skladovat na jednom místě,“ dodává.

Přeložíme je do lidštiny

Další příjemnou novinkou je to, že komora chce nabídnout určité "zlidštění“ norem. "Mnohé z nich jsou psány krkolomným jazykem, některé jsou zase dost nepřehledné. Z těch nejdůležitějších norem proto připravíme zjednodušené rešerše, které si zájemci budou moct přečíst na našich webových stránkách. Tyto výtahy by měly normy prostě přeložit do lidštějšího jazyka,“ vysvětluje Jaromír Drábek. Rešerše samozřejmě normu plně nenahradí, podnikateli ale zjednodušeně vysvětlí její podstatu.