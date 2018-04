Technickým obchodováním vyzrajete na komoditní trh

Co technické formace a ukazatele jsou?

Komodity není možné nakupovat a prodávat jenom tak nahodile. Komodity je třeba nakupovat a prodávat s rozvahou a pokaždé, než do nějakého obchodu vstoupíme, musíme mít k tomu nějaký důvod. Takovýmto důvodem je logický předpoklad nějakého zisku, který chceme inkasovat.

Abychom dokázali takový zisk inkasovat, základním předpokladem je, že trh půjde správným směrem, tedy takovým směrem, který potřebujeme právě k dosažení zisku z daného obchodu (tj., pokud komoditu nakoupíme, chceme, aby cena rostla, pokud prodáme, chceme, aby naopak klesala).

Je důležité si uvědomit, že komoditní obchodování je vysoce nepředvídatelné a nikdy nemůžete s jistotou vědět, co trh udělá zítra – tj., zda trh půjde zítra nahoru, či dolů a zda vám tak nadělí ztrátu, nebo zisk. Přesto můžeme do trhu vstupovat alespoň s nějakou pravděpodobností toho, že trh půjde naším správným směrem. Čím větší pravděpodobnost, tím větší šance, že obchod bude ziskový.

Jak však poznáme, kdy existuje vysoká pravděpodobnost, že trh půjde v příštích dnech právě tím naším správným směrem? Poznáme to právě s použitím technických formací a ukazatelů.

Zjednodušeně by se tedy dalo říci, že:

Technické formace a ukazatele jsou nástroje, které nám říkají, kdy máme vstoupit do trhu a kdy z něho naopak vystoupit tak, abychom měli co největší pravděpodobnost, že náš obchod bude ziskový.

Technické formace a ukazatele – průvodce obchodníků po více než 100 let

Technické ukazatele jsou snadno pozorovatelné "konstelace“ grafů neboli formace. V průběhu historie obchodování bylo dokázáno, že určité formace na grafu se objevují znovu a znovu a že na základě takovýchto formací a ukazatelů je možné relativně spolehlivě předvídat, jakým směrem trh v příštích dnech půjde (opět je třeba si uvědomit, že nic není v komoditách zcela stoprocentní).

Takovéto formace a ukazatele se dají v mnohých případech velmi jasně a racionálně vysvětlit převážně z pohledu lidské psychologie; vezmeme-li v úvahu, že úsečky na grafech jsou tvořeny v podstatě chováním obrovského davu lidí, lze tak v rámci davové psychologie odvodit mnoho "důležitých momentů“ na grafu, ze kterých se dá další směřování davu a tudíž trhu (resp. dané konkrétní komodity) předvídat.

Technické formace a ukazatele jsou tedy jediným možným záchytným bodem (nebereme-li v úvahu fundamentální analýzu), na základě kterého můžeme plánovat naše obchody.

Proto si dobře zapamatujte:

Nikdy byste neměli vstupovat do žádného obchodu, pokud vám technické ukazatele nedávají signál, že tak máte učinit.

Pokud budete do trhu vstupovat zcela náhodně, bez rozvahy, nebudete žádní obchodníci, ale jen obyčejní gambleři. Špičkoví a dlouhodobě vydělávající obchodníci vstupují do trhů jen v momentě, kdy mají co nejvíce šancí na své straně, kdy všechny možné technické formace a ukazatele jasně říkají, že teď máme před sebou obchod s vysokou pravděpodobností toho, že trh půjde správným směrem, a tudíž máme i nejvyšší šanci, že náš obchod bude spíše ziskový než ztrátový.

Technické formace a ukazatele – každému osobně na míru

V dnešní době existují minimálně desítky (daleko pravděpodobněji stovky) nejrůznějších formací a indikátorů (též obchodních systémů), na základě kterých tisíce obchodníků po celém světe plánují a uskutečňují své obchody. Opět se dostáváme k tomu, že každý obchodní systém (technická formace, indikátor) je natolik odlišný, že každý musí najít ten "svůj ideální“, s přihlédnutím k vlastní individualitě.

Někomu mohou vyhovovat jen zcela nejzákladnější technické formace (tzv. patterns), jiný může upřednostňovat složité kombinace klouzavých průměrů a někdo může vyhledávat matematicky založené indikátory typu stochastisc.

Pro každého bude fungovat něco trochu jiného a každý by měl "objevit“ a papírově otestovat desítky systémů (technických grafů a indikátorů) než najde takový, který bude vyhovovat jeho povaze, takový, se kterým se snadno a dobře sžije a se kterým bude s patřičnou sebedůvěrou schopen vydělávat pravidelně peníze.