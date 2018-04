Technologické akcie - ano! Ale jen biotechnologie.

Co přineslo dlouho očekávané rozuzlení konfliktu v Iráku? Na různých místech odpovídají různě, např. odstranění nejistoty nebo pozitivní sentiment. K čemu však je pozitivní nálada, když investice prodělávají a z výnosů fondů se nezdá, že by se to mělo změnit? Zahraniční fondy nebyly v březnu příliš úspěšné – až na jeden druh...