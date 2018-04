Technologické akcie, nevyužitá příležitost

O potenciálu, jaký skýtají tyto akcie a možnostech jejich růstu, jsme si povídali s MURIEL FAURE ze společnosti IT Asset Management, portfolio manažerkou fondu Parvest World Technology od společnosti BNP Paribas AM, zaměřeného právě na technologické akcie.

Co všechno spadá do technologických akcií?

IT sektor zahrnuje všechny aktivity spojené se zpracováním, úpravou a přenosem informací v jakékoli podobě. Například výrobce hardwaru, poskytovatele telekomunikačního zařízení, operátory, softwarové firmy nebo poskytovatele IT služeb.

V 90tých letech se technologickým akciím velice dařilo, ale v letech 2000, 2001 a 2002 se prudce propadly. V letech 2003 a 2004 se opět vzpamatovaly. Co podle vás tyto akcie v budoucnu očekává?

Tzv. dot-com bublina („tečka-com“) praskla na přelomu tisíciletí. Tehdy byly akcie velmi silně nadhodnocené a burza na to radikálně zareagovala. V roce 2003 se akcie vzpamatovaly, ale rok 2004 ukončily ve ztrátě. V roce 2005 se jim dařilo poměrně dobře, i když se jejich výkonnost pohybovala pod výkonností globálních akciových trhů. K dnešnímu dni (11. říjen 2006) za akciovým trhem opět zaostávají. Krátce řečeno, v období posledních tří let se technologickým akciím nepodařilo překonat výkonnost akciového trhu, přičemž k tomu neexistují žádné zásadní důvody. Nacházíme se tedy v opačné situaci než při prasknutí bubliny. Sektory, které od roku 2004 byly hlavními tahouny trhu (jako energie, komodity a rozvíjející se trhy) navíc začínají ztrácet na atraktivitě, což je další faktor, který hraje technologickým akciím do karet.

Koncem prosince 2005 jsme prohlásili, že věříme v pozitivní růst výdajů společností na IT vybavení, které v období posledních pěti let stagnovaly. Naše důvěra se nám vyplatila a za předpokladu, že si vývoj globálního hospodářství zachová svůj trend (např. nedojde k recesi v USA) představují technologické akcie velice zajímavou možnost investice.

Který technologický sektor podává a bude podávat nejlepší výkonnost? Zpracování dat, telekomunikace, internet…?

Na tuto otázku je těžké najít odpověď. Zajímavé příležitosti k investování můžete nalézt v každém sektoru a některé slibné společnosti je navíc těžké zařadit. Například společnost Research in Motion, která vyvinula BlackBerry, technologii pro bezdrátový přenos dat, která dovoluje snadný přístup k e-mailu, údajům z kalendáře nebo datům z přístroje ne většího než je mobil, poskytuje jak komunikačního zařízení, tak software a telekomunikační služby.

Celý sektor prošel v období posledních tří let konsolidací a technologické společnosti se zdají být finančně ozdraveny. Myslíte si, že toto podpoří jejich investice do dalšího rozvoje? Přinese to v budoucnu vyšší zisky?

Ano. V současnosti jsou technologické společnosti aktivnější. Před snižováním nákladů upřednostňují hledání nových trhů a nových příležitostí. Nejlepším příkladem je společnost Cisco Systems, která výrazně posílila řady svých koncových prodejců, radikálně zvýšila investice na rozvíjejících se trzích a prošla jednou z největších akvizicí své historie. A funguje to!

V současnosti jsme svědky zpomalení růstu globálních ekonomik, především v USA. Jaký dopad to bude mít na technologické akcie?

Jednou z možných příčin zaostávání technologických akcií za akciovým trhem je právě strach z hospodářského cyklu. Investoři se obávají, že na nákup technologických akcií je již pozdě, protože hospodářský růst se zpomaluje. Technologie samozřejmě nejsou imunní vůči ekonomickým poklesům. Nicméně dlouhodobě nic nenasvědčuje tomu, že by technologické společnosti toto zpomalení negativně ovlivnilo. Nedošlo k poklesu poptávky ani ze strany spotřebitelů jednotlivců, ani ze strany společností.

Které technologické společnosti upřednostňujete: již etablované nebo nováčky?

Nepreferujeme žádné z nich, protože náš výběr jednotlivé společnosti je založen na kvalitě společnosti a jejího managementu. Do svých fondů vybíráme pouze akcie, které prošly fundamentální analýzou a splňují naše investiční kritéria. Společnost musí naskýtat dobrý potenciál růstu, mít vysoce kvalitní management, silnou pozici na trhu a být rozumně oceněná.