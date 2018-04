Teď bojujeme o každého kupce, tvrdí realitní makléř

"Malinko se mění trh, dorovnává se nabídka s poptávkou. Když jsme před rokem měli byt na prodej, okamžitě po něm byla poptávka. Teď spíš bojujeme o kupující než o prodávající," popisuje Jan Čipera.



Ve svém oboru dopad krize zaznamenal ještě v tom, že začínají mít finanční problémy developeři. "Snižují ceny nově postavených bytů, což má dopad na vlastníky starších bytů ve stejné lokalitě," vysvětluje.

Z toho, že by se realitních makléřů krize nějak hluboce dotkla, strach nemá. "Nebojím se ničeho, spíš čekám, co trh udělá, až se dostane do nějaké ustálené pozice," říká Jan Čipera, který pracuje na živnostenský list. Sám si rozhoduje, na kdy si domluví schůzky i kolik hodin denně bude trávit prací.

Omezil bych koníčky

Pokud by se ho finanční krize dotkla a začal by vydělávat méně peněz, omezil by v první řadě své koníčky a potom využívání různých služeb. O tom, že by kvůli případnému menšímu výdělku změnil bydlení, neuvažuje. Chtěl by si každopádně zachovat svou práci, nejtěžší měsíce by proto vyřešil nalezením brigády či vedlejšího zaměstnání.

Zatím si vytváří finanční rezervy, spoří si, ale pokud by bylo nejhůř, měl by i co prodat. Kdyby se přesto dostal do situace, že by potřeboval peníze půjčit, požádal by rodinu či blízké známé. A pokud by těžké období přetrvávalo a bylo jasné, že práci realitního makléře nadále vykonávat nemůže, využil by zřejmě příležitosti jet za prací do zahraničí. Snažil by se uchytit v oboru.

Vizitka - Jan Čipera 23 let, realitní makléř, svobodný, bezdětný, bydlí v rodinném domě v Korně na Berounsku, na jeho příjmech není nikdo závislý, má úspory pro případ nouze.

Výhoda: nezávislost

Finanční poradkyně Miriam Hanáková říká, že Jan Čipera má výhodu v tom, že je finančně nezávislý na své rodině a navíc na něm samém také nikdo nezávisí. "To je z hlediska finanční odpovědnosti nejjednodušší stav. Navíc přitom v rodině cítí jistotu, že v případě potřeby jej podrží," říká.

"Je z něj cítit vysoká pracovní mobilita a ochota ke změnám v profesi v případě nutnosti. Z tohoto pohledu vzato zřejmě patří do nejméně rizikové skupiny," domnívá se Hanáková.

Problém: krize trhu s realitami "Zatím se sice krize na jeho příjmech realitního makléře neprojevila, ale již nyní je vidět, že ubývá zájemců o koupi nemovitostí." "Měl by se pojistit pro případ, že by se dostal kvůli dlouhodobé nemoci nebo vážnému úrazu do potíží," radí Miriam Hanáková, finanční poradkyně Benefita

Příjmy mladého muže však může ohrozit pracovní neschopnost. Protože je osoba samostatně výdělečně činná, zřejmě si nedovolí být nemocný často, ale pro případ zásadního problému - dlouhodobé nemoci nebo vážného úrazu - by měl být pojištěný.

Je dobré, že má finanční rezervu, její výše by měla odpovídat zhruba dvojnásobku měsíčních výdajů, ideálně násobku měsíčních výdajů podle počtu měsíců, po které by hledal novou práci. Tato rezerva by měla být rychle dostupná a bezpečně uložená.

Možná by podle Miriam Hanákové neškodilo, kdyby se zamyslel a umožnil pro případ nejvyšší nouze (jakou může být právě dlouhodobá nemoc či úraz) dispozici s touto rezervou důvěryhodné osobě. Když je totiž člověk upoután na lůžko, případně nemůže opustit nemocnici, velice těžko se pak řeší třeba výdaje, které nelze zanedbat - jako například splátky.