Telebanking je považován za nemoderní, přesto má co nabídnout

Telefonické bankovnictví nabízejí všechny větší tuzemské banky. Obvykle stojí jako služba zcela samostatně, ale některé peněžní domy spojily telefonické a internetové bankovnictví v jediný produkt.

To je historicky případ ČSOB a v současnosti České spořitelny. Prakticky pouze tyto dvě banky také uvádějí vyrovnaná čísla jak u počtu uživatelů telebankingu, tak uživatelů internetbankingu. U ostatních dnes, kromě Citibank, s velkou převahou vede internetbanking.

Také proto je právě internetové bankovnictví bankami nejvíce podporované. Jeho funkčnosti neustále rozšiřují, zatímco telebanking je pro ně spíše službou doplňkovou. Přesto přítomnost živého poradce, byť někde na druhém konci telefonní linky, je stále klienty žádaná.

A to i když jsou jeho rady a služby jím poskytované zpoplatněné vyššími sazbami než při využití automatu, tedy automatické hlasové služby. Například transakce zadaná přes telefonické bankovnictví mBank pomocí bankéře vyjde na 12 korun, s využitím automatické hlasové služby je zdarma.

Někdy se však bez jeho pomoci neobejdete. Kupříkladu když si kvůli neznalosti hesla do internetového bankovnictví zablokujete přístup.

Rozložení služeb přímého bankovnictví mezi internetbanking a telebanking Banka Internetové bankovnictví

(uživatelů) Telefonické bankovnictví

(uživatelů) Citibank 40 % 60 % Česká spořitelna 960 000 870 000 ČSOB 500 000 510 000 GE Money Bank 63 % 13 % Komerční banka 610 000 637 000 mBank 85 % 15 % Poštovní spořitelna 85 % 15 % UniCredit Bank 70 % 15 % Volksbank 82,4 % 6,4 % Zdroj: banky

Nejčastěji však klienti od telefonních bankéřů, případně automatu, žádají to, co je obdobou uživatelských zvyklostí u internetového bankovnictví. Nejčastěji se zajímají o zůstatek účtu, provádějí jednorázové platební příkazy, ověřují si historii účtu, případně zjišťují podrobnosti o různých bankovních produktech.

Hovorné za vás zaplatí jen čtyři banky

Ceny za využívání služby telefonického bankovnictví zpravidla banky rozpouštějí v poplatcích za tzv. produktové balíčky. To, co klient platí za jednotlivé transakce, však už většinou neobsahují. Stejně tak nezahrnují hovorné.

Náklady na hovorné jsou další položkou, kterou musíte připočítat k výdajům na jednotlivé prováděné transakce. Těch vás zbaví pouze čtyři bankovní domy: Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a Volksbank. Jejich telefonní linky totiž fungují pro klienta bezplatně.

Ostatní banky provozují tzv. modrou linku. Náklady hovorného se tedy dělí mezi volajícího a volaného. Volající platí hovorné v ceně místního hovoru do pevné sítě.

Rozložení služeb přímého bankovnictví mezi internetbanking a telebanking Banka Telefonní číslo (domácí) Telefonní číslo (ze zahraničí) Citibank 233 062 222

605 692 222

726 132 222

776 962 222 +420 233 062 222 Česká spořitelna 844 111 144

726 111 144

605 661 144

776 991 144 +420 582 405 405 ČSOB 844 113 114

603 646 676

729 933 933

776 992 992 +420 495 800 101 GE Money Bank 844 843 843 +420 844 843 843 Komerční banka 800 111 124 +420 844 111 124 mBank 844 777 000 +420 246 017 777 Poštovní spořitelna 844 152 051 +420 844 152 051 Raiffeisenbank 800 900 900 +420 800 900 900 UniCredit Bank 800 122 221 +420 800 122 221 Volksbank 800 133 444 +420 800 133 444 Zdroj: banky

Funkčnostmi si telebanking s internetbankingem nezadá



Rozsah funkčností telefonického bankovnictví se v jednotlivých bankách pochopitelně liší. Je však třeba rozlišovat to, co jste schopni řešit pouze s bankéřem, a to, co zařídíte bez jeho pomoci. Automatická hlasová služba má zpravidla svá omezení.

Přesto díky telefonickému bankovnictví není problém zaplatit složenku, zjistit zůstatek účtu, nahlédnout do historie účtu či úvěrů, získat přehled debetních a kreditních karet, dobít předplacené SIM karty, provést převodní příkaz do zahraničí, zřídit si vkladový účet, zrušit či zřídit trvalý příkaz apod. Tedy téměř totéž co u internetového bankovnictví.

Bezpečnost zajistí kódy PIN a hesla

Vždy, když zavoláte na číslo linky telefonického bankovnictví banky, bude po vás buď bankéř, nebo automatická hlasová služba žádat sdělení přístupového kódu a jen několika náhodných znaků z dalšího údaje, např. hesla či PIN.

Díky tomu je zneužití služby velmi problematické a vynaložené úsilí pachatele zpravidla neodpovídá potenciálnímu efektu. Vyšší bezpečnost a horší dohledatelnost je také důvodem, proč řada klientů dává přednost telefonu před internetem.

Volitelné pak bývá ještě další vyšší zabezpečení, a to například SMS klíčem (SMS kódy zasílané na mobil uživatele), TAN kódy (poštou zaslaná sada kódů) či bezpečnostním klíčem (tzv. tokenem, kterým uživatel generuje zvláštní číselné kódy).