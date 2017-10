Podvodná faktura za reklamu vytáhne z firmy tisíce. A trestné to není

Aleš Povr je jednatelem PR agentury. Před časem byla společnosti doručena faktura za uveřejnění v telefonním seznamu, dodavatel Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o., celková částka 2 979 korun. Žádné zveřejnění v telefonním seznamu si ale pan Povr neobjednal.

Dokument, který má naše redakce k dispozici, skutečně vypadá jako faktura za objednané služby, pouze dole je drobným písmem napsáno: „Tato listina je obchodní nabídkou adresovanou výlučně podnikatelům. Platba je dobrovolná a je projevem akceptace nabídky k uzavření smlouvy.“

„My jsme to naštěstí neuhradili, protože mi fakturu přinesla účetní ke kontrole. Nezdálo se jí, že bych objednával zveřejnění firmy v telefonním seznamu,“ popisuje jednatel a dodává: „Dovedu si ale představit, že ve větší firmě, kde denně platí desítky faktur, něco takového proklouzne a tak bych rád aspoň varoval ostatní, ať zbytečně nenaletí.“

Pokud byste totiž fakturu zaplatili třeba omylem, nemůžete očekávat, že vám společnost platbu vrátí, podle obchodních podmínek je odstoupení od smlouvy možné jen do deseti dnů. Naopak, platit budete vy, a to ještě třikrát. Smlouva je totiž uzavírána na 12 měsíců, částka uvedená na faktuře je platbou pouze za jedno čtvrtletí. A to ještě není všechno. Pro případ prodlení s platbou služby se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,4 % denně z dlužné částky a v případě druhé a následující upomínky je sjednána smluvní pokuta ve výši 500 korun za každou upomínku.

Telefonní seznam na internetu skutečně existuje Nabídka společnosti se tváří jako faktura.

Co je Telefonní seznam České republiky a Slovenska?

Telefonní seznam České republiky a Slovenska je internetový telefonní seznam a skutečně existuje. Je sice zvláštní, že například v kategorii Cestování najdete alergologickou ambulanci a Agrochov Jezernice je zařazen ve Finančních službách. Podle internetových diskusí jsou však někteří podnikatelé v telefonním seznamu omylem. Například uživatelka Zuzana Scucinska píše: „Bohužel jsem došla až k částce 15 000 a to mi ještě chybí do konce roku doplatit 9 000, fakturu mi uhradila kolegyně.“

„Jsou to šmejdi, kteří přesedlali z důchodců na nepozorné podnikatele a řemeslníky. Stejně si myslím, že by tento případ měl řešit obchodní soud nebo hospodářská komora. Musí tady být nějaký arbitr, který bude chránit ty, kteří poctivě platí daně,“ komentuje praktiky společnosti uživatel Vladimír Brychta.

Řada stížností v diskusi směřuje na společnost Český telefonní seznam, s.r.o., (první je již z roku 2012), což je jiný právní subjekt s jiným IČ. Na internetu také fungují dvě databáze, dva katalogy – Český telefonní seznam a Telefonní seznam České republiky a Slovenska. Kontaktní telefon a e-mailová adresa na provozovatele jsou u obou seznamů totožné, liší se jen číslo brněnského PO boxu. Český telefonní seznam s.r.o. ovšem letos v únoru změnil obchodní název na Weatherfold Consulting Czech s.r.o. Obě společnosti mají stejného jednatele, je jím Guyla Erich Katona z Maďarské republiky.

Nás samozřejmě zajímalo, jak tento přinejmenším neobvyklý způsob nabídky jednatel společnosti vysvětlí. Sama firma v telefonním seznamu zveřejněna není. Telefonní číslo uvedené v záložce Kontakty je neustále obsazené. Jediný kontakt je e-mail, kam jsme zaslali naše otázky, do doby redakční uzávěrky jsme se ale odpovědi nedočkali.

Zákon chrání jen spotřebitele

„Česká obchodní inspekce již dříve společnosti Český telefonní seznam, s.r.o. pravomocně uložila pokutu ve výši 120 000 Kč (z roku 2015) a 100 000 Kč (z roku 2014) na základě zjištění po obdržení dvou podnětů,“ informuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. V těchto dvou případech se totiž stalo, že adresáti svou podnikatelskou činnost ukončili, takže nabídku dostali jako obyčejní spotřebitelé. I v těchto případech nabídka vyvolala dojem, že se jedná o fakturu za zveřejnění telefonního čísla v klasickém telefonním seznamu. „Zasláním této nevyžádané nabídky na uzavření smlouvy vypadající jako faktura došlo k porušení ust. § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tedy užití nekalé obchodní praktiky,“ upřesňuje mluvčí.

Jenže ve většině případů společnost Český telefonní seznam i Telefonní seznam České republiky oslovuje výhradně podnikající fyzické osoby či subjekty. A v tom je vlastně kámen úrazu. Pokud se totiž jedná o nabídku firmě či podnikající fyzické osobě, mající IČ, nespadá ze zákona věc do kontrolních pravomocí České obchodní inspekce. „Na podnikatele a nabídky podnikajícím fyzickým osobám nelze zákon o ochraně spotřebitele aplikovat,“ shrnuje Fröhlich.

„Administrativní zátěž kladená na podnikatele je v ČR enormní a předpokládám, že většina subjektů chce mít vše v pořádku. Nekalá praktika Telefonního seznamu přesně sází na tuto skutečnost a snaží se podnikatele napálit, připadá mi to krajně neetické,“ uzavírá Povr.