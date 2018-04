Telefonujte s mírou a dejte si záležet na tom, co říkáte

Anonymitu neviděných účastníků telefonního hovoru nejlépe překonáte sdělením svého jména (a instituce, za kterou hovoříte). Je také namístě i druhou stranu vyzvat k adresnosti: "S kým hovořím, prosím?" I tato povrchní "známost" vede totiž k větší míře závaznosti, než když spolu hovoří zcela neznámí, bezejmenní lidé. Začínejte tedy pozdravem a tím, že se představíte. Určitě neuškodí, když se zeptáte, zda nerušíte, protože váš telefonát může partnera zastihnout například při jiném důležitém jednání. I v případě, že to tak není, se pokuste být struční. Telefonem se rozhodně nedá vyřešit všechno. Lépe je se jen domluvit na schůzce a náročné, citlivé, velmi důvěrné záležitosti projednat osobně. V telefonu vždy riskujete, že je uslyší nepovolané ucho. Potřebujete-li ale přesto vyřídit něco náročného a důležitého po telefonu, připravte se dobře na hovor, abyste dotazy z druhé strany nebyli zaskočeni a nedostávali se do problémů, jak věci vyjádřit. Oslovujte svého partnera jménem a pokud se s ním už znáte, prohoďte s ním i několik osobnějších vět, může to prospět i řešení projednávané záležitosti. Nezacházejte však do důvěrných podrobností a zůstávejte věcní.OMLUVA: V 54. díle seriálu došlo k záměně fotografií a u vyjádření GŘ České spořitelny Jacka Stacka byla omylem zveřejněna fotografie generálního ředitele Českého Telecomu Přemysla Klímy. Oběma pánům se omlouváme.54. Jsem spokojen, ale...Pracovní telefony by měly být pokud možno výstižné a přiměřeně stručné, musí na to přistoupit obě strany. Na finančních úřadech jsme zvyklí na skutečně velké množství telefonátů ze strany poplatníků a nutno přiznat, že v mnoha případech se nám tuto zásadu držet nepodaří. K řešení zásadních problémů však dávám přednost vždy osobnímu jednání.