Telemarketing - šance pro nezaměstnané

Zdravotně postižení patří ke skupinám obyvatel, které jen těžko hledají uplatnění na trhu práce. Šancí by pro ně mohl být projekt Telemarketing, organizovaný olomouckým úřadem práce ve spolupráci se společností Agro - Capital. Na rozdíl od jiných kursů mají v uvedeném projektu majitelé průkazů ZPS přednost před zdravými uchazeči o zaměstnání. "Jde o lidi, kteří kvůli zdravotnímu handicapu jen velmi těžko hledají místo, patří mezi dlouhodobě nezaměstnané a práce telefonních operátorů jim vyhovuje i ze zdravotního hlediska," říká Marie Sokolíčková z Úřadu práce v Olomouci. Zájemci o práci v telemarketingu se vybírají z řad uchazečů evidovaných na úřadu práce. Pokud jsou vybráni, absolvují odborný kurs telemarketingu. Je pro ně zdarma a teoreticky, a hlavně prakticky se v něm připraví na svou budoucí profesi. Tréninkový program zahrnuje praktická cvičení komunikace po telefonu, aplikaci asertivního chování v praxi, zpracování obchodní korespondence a přednášky z oblasti psychologie. Účastníci procvičují správnou intonaci i vhodné formulace pro styk s klienty. Absolventi kurzu získají doklad o rekvalifikaci na pozici manažera prodeje po telefonu a nejlepší z nich nabídku pracovního poměru na hlavní pracovní činnost. První absolventi kurzu nastoupili začátkem května do společnosti Agro - Capital. Mají částečně pružnou pracovní dobu a svou práci mohou vykonávat také doma. Plat pracovníků je složen z pevné a pohyblivé složky, proto mohou jeho výši svým výkonem ovlivňovat. "Mají zaručený pevný plat na úrovni minimální mzdy, pohyblivou složku tvoří deset procent z objemu nasmlouvaných zakázek. Jde zejména o nábor inzerce do novin a dva absolventi kursu, kteří už u nás začali pracovat, si hned první měsíc vydělali 5500 korun," říká Věra Hlávková ze společnosti Agro - Capital. V tomto případě však nejde jenom o výplatu. "Účast na kurzu znamená pro uchazeče po dlouhé době zase naději získat práci,a to úplně viditelně zvyšuje jejich motivaci," uvádí Marie Sokolíčková.