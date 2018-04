Teleshopping: pozor na různá pravidla

V teleshoppingu se mi zalíbil výrobek, který tam byl předváděn. Firma, jež zásilkový prodej provozuje, má kamenný obchod, kde jsem také výrobek zakoupil. Po týdnu jsem však zjistil, že se mi nehodí. Mohu odstoupit od smlouvy i bez udání důvodů, tak jak to platí při zásilkovém prodeji, a vrátit zboží do 14 dnů?Odpověď vás asi nepotěší. Právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, které má kupující při zásilkovém prodeji či nákupu přes internet, v tomto případě využít nemůžete. Kupní smlouvu jste totiž uzavřel přímo, tak říkajíc v kamenném obchodě. Na takový nákup se vztahují běžná ustanovení občanského zákoníku, zvláštní možnost odstoupit od smlouvy i bez udání důvodů ovšem nikoliv. Na tom nic nemění ani fakt, že prodávajícím byla společnost, která provozuje zásilkový obchod. Podstatné totiž je, jak došlo k uzavření smlouvy. Zákazník může odstoupit ve 14denní lhůtě pouze tehdy, jestliže spolu s prodávajícím sjednal smlouvu takzvaně "na dálku". Slovy zákona: byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Takovými prostředky jsou především poštovní styk, telefon, fax, elektronická pošta, vyplnění internetového formuláře a podobně. Právo odstoupit od smlouvy má v případě sjednání smlouvy na dálku kupujícímu vynahradit bezprostřední kontakt s výrobkem, který by jinak zažil v kamenném obchodě včetně možnosti výrobek vyzkoušet. Odstoupit od smlouvy byste mohl pouze v případě, že by zboží vykazovalo neodstranitelné vady či bylo v rozporu s kupní smlouvou. Pak by šlo o reklamaci. Pouhé zjištění, že se výrobek nehodí, ovšem takovou vadou není.