Televize a rozhlas: zaplaťte poplatky, pak uvidíte

N eplatíte? Připravte si tisíce

Neplatit koncesionářské poplatky znamená vystavit se riziku vysoké pokuty. Za nepřihlášený televizor hrozí sankce deset tisíc, za rozhlasový přijímač pět tisíc korun. Kontrolovat, zda neevidovaná domácnost skutečně nevlastní televizor, má podle tiskového mluvčího České televize Martina Krafla sama televize. „Způsob, jakým kontrolu provádí, samozřejmě nezveřejňujeme, minula by se účinkem,“ uvádí. Poodhaluje ale, že při vyhledávání neevidovaných domácností či podnikatelů a upomínání dlužníků vychází Útvar televizních poplatků také z údajů České pošty, která měsíčně předává do databáze České televize aktuální „kmen“ poplatníků a dlužníků. „Dlužníci jsou pravidelně upomínáni a neevidované poplatníky vyzývá Česká televize k evidenci,“ doplňuje Krafl.

René Zavoral z Českého rozhlasu připouští, že kontrola domácností je s ohledem na platné zákony prakticky nemožná. „V případě právnických osob můžeme prostřednictvím IČO a naší evidence zjistit, zda jsou registrováni. Subjekt můžeme navštívit, ale záleží pouze na jeho vůli, zda nás pustí dovnitř kontrolu vykonat,“ konstatuje Zavoral.

J ak se přihlásit, odhlásit?

Domácnosti se nejsnáze přihlásí k placení poplatků prostřednictvím dokladu SIPO České pošty v místě svého trvalého bydliště nebo přímo u České televize a Českého rozhlasu. Obě instituce umožňují zaevidovat se i po internetu. Kdo zvolí SIPO, platí měsíčně. Kdo se registruje přímo u České televize či Českého rozhlasu, má možnost si frekvenci placení vybrat - měsíčně, čtvrtletně, půlročně i ročně.

Stejným způsobem a na stejném místě, jako se majitel přijímače přihlásil, může se i odhlásit. A to v případě, pokud se stěhuje ze svého trvalého bydliště a v novém již televizní poplatek platit nebude, například v domově důchodců, při přistěhování do jiné domácnosti (která již platí) a podobně. Odhlásit se může i v případě, že se jeho přijímač stal - řečí zákona - trvale nezpůsobilý k reprodukci vysílání nebo když už televizor či rádio nevlastní. Pokud majitel přijímače zemře, měli by se o odhlášení postarat pozůstalí. Ale například dlouhodobý pobyt v zahraničí na povinnost placení poplatku vliv nemá. Pozor: neoprávněné odhlášení je rovněž důvodem k pokutě.

C o je dobré vědět o koncesionářských poplatcích

