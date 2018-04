Práva a povinnosti: když zaměstnanci sledují olympiádu v pracovní době

Odborníci na pracovní právo z advokátní kanceláře PwC Legal připravili přehled práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v souvislosti se sledováním olympiády.

Pokud zaměstnavatel toleruje společné sledování olympiády více zaměstnanců za účelem budování spolupráce na pracovišti a zvýšení jejich motivace, může jít o takzvaný teambuilding. "Ten může být při splnění uvedených předpokladů považován za činnost přímo související s výkonem práce," komentuje Petr Glogar, odborník na pracovní právo z PwC Legal. Zaměstnavatel se přitom nezbaví odpovědnosti za případné úrazy při sledování olympiády, náhradu škody či ztrátu na výdělku, například pokud zaměstnanci fandí příliš horlivě. Takový úraz potom bude v rámci teambuildingu posuzován jako úraz pracovní.

Sleduje-li zaměstnanec olympiádu například u svého počítače v pracovní době se souhlasem zaměstnavatele, je nutné učinit opatření pro rozvržení pracovní doby zaměstnanců. "U pracovníka se nebude jednat o porušení právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, neboť olympiádu sledoval, tedy nepracoval, se souhlasem zaměstnavatele," vysvětluje Petr Glogar. Ten mu nepřiděluje práci, a zaměstnanec by tak měl mít nárok na náhradu mzdy za dobu, kdy olympiádu sledoval v pracovní době.

Sledování olympiády bez svolení zaměstnavatele je porušení povinností zaměstnance v pracovním poměru. Podle okolností bude na posouzení zaměstnavatele, zda je to porušení méně závažné nebo hrubé. V krajních případech bude zaměstnavatel oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr, samozřejmě bez nároku zaměstnance na odstupné. Způsobil-li navíc zaměstnanec takovým jednáním škodu, je povinen ji nahradit.

"Jiná situace nastává, pokud sledoval olympiádu v čase, který není určen k výkonu práce, typicky v době čerpání přestávky na jídlo a oddech. Nicméně i v tomto případě může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu nákladů, které způsobil činností nesouvisející s výkonem práce, především elektrické energie," dodává odborník na pracovní právo Petr Glogar.

O porušení povinností samozřejmě nepůjde v případě, kdy má dotčený zaměstnanec v popisu práce sledování takovýchto událostí, zpracovávání jejich obsahu a analýzy pro zaměstnavatele. Může se typicky jednat o zaměstnance v odděleních marketingu, žurnalisty a podobně.

Služební řidiči mohou sledovat olympiádu prostřednictvím rozhlasu, pokud je neruší při výkonu práce, tedy aniž by například museli zastavit. "I když někteří mají v autě i televizor, určitě by ho neměli sledovat za jízdy. Za rozhlasový přijímač v kabině by měl zaměstnavatel odvádět koncesionářský poplatek. Pokud řidič autobusu pouští rádio či televizi cestujícím, jedná se o veřejnou produkci. Firma by pak měla platit autorským svazům," uvádí Petr Glogar z PwC Legal.