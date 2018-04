Televizní poplatky u nás a v Evropě

Část poslanců parlamentu, kteří o úpravě rozhodují, jí naopak vyčítá nehospodárné zacházení s penězi a prosazuje nárůst poplatku na 155 korun v roce 2010 s nulovým podílem reklamy.

Co se stane těm, kteří poplatky nehradí? Neplatit koncesionářské poplatky znamená vystavit se riziku vysoké pokuty. Za nepřihlášený televizor hrozí sankce deset tisíc, za rozhlasový přijímač pět tisíc korun. Kontrolovat, zda neevidovaná domácnost skutečně nevlastní televizor, má podle tiskového mluvčího České televize Martina Krafla sama televize. „Způsob, jakým kontrolu provádí, samozřejmě nezveřejňujeme, minula by se účinkem,“ uvádí. Poodhaluje ale, že při vyhledávání neevidovaných domácností či podnikatelů a upomínání dlužníků vychází Útvar televizních poplatků také z údajů České pošty, která měsíčně předává do databáze České televize aktuální „kmen“ poplatníků a dlužníků. „Dlužníci jsou pravidelně upomínáni a neevidované poplatníky vyzývá Česká televize k evidenci,“ doplňuje Krafl.

René Zavoral z Českého rozhlasu připouští, že kontrola domácností je s ohledem na platné zákony prakticky nemožná. „V případě právnických osob můžeme prostřednictvím IČO a naší evidence zjistit, zda jsou registrováni. Subjekt můžeme navštívit, ale záleží pouze na jeho vůli, zda nás pustí dovnitř kontrolu vykonat,“ konstatuje Zavoral.

Jak je to s poplatky v jiných zemích Evropské unie a kandidátských státech?

Podívejte se do tabulky:

Jaké poplatky se platí v evropských státech Stát TV poplatek (v eurech) Podíl reklamy (v %) ČR 28,16 1 Maďarsko 33,77 10 Polsko 40,14 15 Slovensko 29,00 3 Slovinsko 126,00 15 Belgie 200 10(15)* Dánsko 276 15 Finsko 165 0 Francie 116,5 10 Chorvatsko 86 15 Irsko 107 10 Itálie 92,45 4 Německo 193,8 1,4 Nizozemsko není** 15 Rakousko 220,00 2,7

Poznámka:*za Vlámsko**TV poplatek v Nizozemsku je součástí daně z příjmu fyzických osob

