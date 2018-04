Témata, která jsou při hovoru s podřízenými tabu

V rámci vedení podřízených je důležité nebýt tvrdý diktátor, ale ani jeho protipól - rovnocenný kamarád. Kamarádit se mohou kolegové, ale rozhodně ne šéf s podřízeným. Správný šéf by si měl totiž od svých lidí udržet profesionální odstup. Jedině tak je může s nadhledem a bez zbytečných emocí vést, kritizovat, ale i motivovat, nebo třeba propouštět.

Mlčeti opravdu zlato

Prolomením profesionálního odstupu může dojít k tomu, že šéfa – kamaráda přestane podřízený respektovat, přestane ho vnímat jako autoritu. A podle toho pak také bude týž podřízený (nebo dokonce celý tým) plnit úkoly, dodržovat termíny, komunikovat s ním.

Jedním z nešvarů, které spolehlivě nabourají stupínek mezi šéfem a podřízeným, jsou informace, které by se podřízený o svém šéfovi nikdy neměl dozvědět. Ovšem řada šéfů nedbá profesionality a vesele se svými členy týmu rozpráví o stavu svých financí, výši majetku, ceně pořízeného vozu či zahraniční dovolené. Ještě v horším případě před podřízenými mluví o svých milostných zážitcích, prohřešcích či představách.

Do takových informací jeho podřízeným ovšem vůbec nic není a dokonce hrozí riziko zneužití těchto informací v šéfův neprospěch. Vždyť v nejednom pracovním týmu se skrývají závistivci, šplhouni, žalobníčci, rýpalové a další ne zrovna ctnostní lidé, kteří se jen těší na to, až budou moci svého vedoucího podrazit, pomluvit, nebo ho shodit ze sedla a třeba se na něj sami vyhoupnout.

Zapomeňte na zášť vůči kolegům

Kromě stavu majetku a milostných záležitostí byste se měli před podřízenými vyhnout i hanění svých kolegů či dokonce nadřízených. Myslete si co chcete, ale neodkrývejte svůj afekt, nesympatii či závist. Nedávejte příčinu podřízeným k vašemu pomlouvání ve firmě. Co je komu do toho, co cítíte, nebo necítíte k lidem, v jejichž řadách jdete prakticky za stejným cílem.

Jste – li vyhraněný sportovní fanoušek či zapřísáhlý příznivce určité politické strany, pak i na témata k hovorům z těchto oblastí raději zapomeňte. Pokud jste někdy slyšeli se dohadovat například Sparťana se Slávistou, teprve pak si dokážete představit, jaké propasti mohou mezi těmito dvěma "tábory" vzniknout. A roztržky či nějakou formu nenávisti vůči vám si na svém pracovišti určitě nepřejete.

Vedete tým lidí, plníte nastavené cíle, podporujete své podřízené, aby vám pomohli cílů dosáhnout. Na pracovišti by měla vládnout přátelská nálada. Ovšem ne příliš přátelská. Myslete na profesionální odstup, nenechte se unést ani na firemních večírcích či teambulidingových akcích. A pozor na alkohol, ten už mnoha lidem zkazil kariéru.