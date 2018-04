Nejedná se o klasický krátkodobý pracovní poměr uzavřený mezi firmou a zaměstnancem. Temporary worker je oficiálně zaměstnancem personální agentury, avšak pracuje pro společnost, která těchto služeb využívá. Takzvaný temping (jak se tato služba nazývá) se mnohem více využívá v zemích EU než v České republice. Především v Nizozemsku a Velké Británii je tento způsob zaměstnání běžný, v některých profesích dokonce převažující.

Firmy využívají těchto pracovníků především na vykrytí sezonních prací, na zastoupení dlouhodoběji nemocného stálého zaměstnance či nečekaného nárůstu objemu produkce. Společnosti využívají "temping" také v období restrukturalizace, při otevírání nových poboček, kdy se teprve vytváří zaměstnanecká struktura. Země EU tímto způsobem řeší i otázku nezaměstnanosti. V České republice tuto službu využívají především ty zahraniční společnosti, které jsou omezeny počtem kmenových zaměstnanců a takto řeší potřebu nových pracovních sil.

Jaké jsou výhody "tempingu"? Osvědčený pracovník personální agentury dostává například během studií nabídky práce pro různé společnosti, na různé pozice. Tempující pracovník získá přehled o pracovním trhu, seznámí se s fungováním většinou prestižních zahraničních společností. Může to být i způsob, jak získat trvalý pracovní poměr. Stává se, že pokud se pracovník osvědčí, dostane nabídku k dlouhodobé spolupráci. Nevýhodou těchto pracovních poměrů je, že tempující pracovník většinou nemá nárok na zaměstnanecké výhody firmy, pro kterou pracuje, a náplň práce nemusí být příliš odpovědná či zajímavá. V zemích EU nyní probíhají jednání, jak tyto rozdíly vyrovnat pomocí nových zákonných opatření. Hodinová odměna dočasného pracovníka se pohybuje od 50 do 120 korun podle složitosti práce.



Co jsme psali a co si přečtete:



Media Planner

Media Buyer

Office Manager

Temporary Worker

Art Director

Receptionist