Tenis, fotbal, keramika nebo flétna? Za všechno se platí.

Málokdo nechá dítě po skončení vyučování bloumat jen tak po ulici či lenošit doma. Naopak řada dětí má den naplněný víc než jejich rodiče. Ze školy rychle domů, převléknout se a honem sportovat, do hudebky nebo na výtvarku. Mimoškolní činnost dětí stojí často víc než školní pomůcky, stravování i oblékání dětí dohromady. Nejvíc záleží na tom, jak intenzivně a kde ji dítě provozuje. Pokud chodí do družiny, často může navštěvovat v jejím rámci různé kroužky. Jaké to budou, záleží nejvíce na šikovnosti družinářek. Nejčastější nabídkou jsou v družinách kroužky kreslení, keramiky, hraní na flétnu, sportovních her či plavání, na ně bude stačit pár set korun měsíčně. Dražší bývá jazyková výuka v rámci školy, ještě nákladnější individuální sportování či umělecká činnost.

Sportování ve městě je dražší než na vesnici

Hodně záleží na tom, zda jde o město a venkov. Tenisová hodina s trenérem může stát v menším městě 100 až 200 korun, ve velkých městech 250 až 600, někdy i více korun. Raketa, boty, oblečení a tenisové míče přijdou na další nejméně čtyři tisíce korun. Ještě nákladnější jsou malí hokejisté, pokud se věnují hokeji závodně. Ve srovnání s hokejem je fotbal sice finančně méně náročný, přesto je třeba počítat obvykle s více než deseti tisíci korun. Kolik za svého fotbalistu zaplatíte záleží hlavně na tom, v jakém klubu hraje. Náklady ve Spartě, Slavii nebo dalších známých klubech jsou vyšší než v méně známých oddílech či v malých městech. Vybavení pro fotbalistu je poměrně jednoduché - kopačky a chrániče, které si kupují hráči sami. Kožené kopačky se dají pořídit řádově kolem dvou tisíc korun, gumotextilní jsou levnější, ale nevydrží příliš dlouho. Později je potřeba koupit sálovou obuv na zimní sezonu a takzvané „kolíky“ - kopačky s kovovými vyměnitelnými špunty, které se používají do mokra a bahna. Výdrž kopaček záleží na intenzitě hraní, mohou sloužit dva roky, ale také jen šest měsíců. Členské příspěvky se pohybují mezi jedním až třemi tisíci korun. Ve vesnických klubech jsou to ale jen desítky či stovky korun. Oddíl za ně zajišťuje tréninkové plochy, dopravu na mistrovské zápasy či startovné na turnajích. Na soustředění jezdí mladí fotbalisté v létě i v zimě - je třeba počítat s výdaji okolo 4000 korun.

Levnější alternativy pohybu nabízí Sokol, tělovýchovné jednoty, například ve formě sportovních her a základní a rekreační tělovýchovy. Za solidní poplatek několika set korun ročně může chodit dítě dvakrát týdně cvičit na nářadí.

Rodiče neušetří ani na baletkách, krasobruslařkách či tanečnicích - za roční sportování zaplatí několik tisíc korun. Pololetní školné za balet se pohybuje obvykle mezi osmi sty až dvěma a půl tisíci korun podle počtu hodin a místa, kde se vyučuje. Hodiny baletu v centru Prahy jsou o dost dražší než na okraji menšího města. Připlácí se i za „renomé“ baletní školy. Mnohem více než za skupinovou se platí za individuální výuku. Soukromá hodina pak může přijít například na pět set korun. Základní pohybovou přípravu lze získat i v kroužcích pořádaných domy dětí a mládeže. Za půl roku se tu platí obvykle tři sta až pět set korun.

Hudba: nejdražší jsou nástroje a individuální výuka

Děti, které se chtějí věnovat hudbě, rodiče obvykle přivedou do základní umělecké školy. Cena hudebních kurzů, které většinou obnášejí jednu hodinu nauky a jednu výuky na nástroj, se pohybuje kolem 1500 až tří tisíc korun za pololetí. Individuální hodiny navíc, ať už v umělecké škole nebo u soukromého učitele, vyjdou na dvě stě až pět set korun. Nejčastěji se děti věnují hře na klavír a na housle. Housle se dají ve škole vypůjčit, pokud se ale věnuje hře dále, musí si pořídit vlastní. Nové housle se dají pořídit zhruba od devíti tisíc korun, nový klavír vyjde na sedmdesát tisíc korun, zánovní je možné pořídit i za dvacet tisíc.