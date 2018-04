Teprve úmrtím vše začíná

Životním pojištěním si klient kupuje jistotu, že při vzniku pojistné události dostane smluvně sjednanou náhradu. Lze se však setkat i s názorem, že přenesení rizika na pojišťovnu znamená pouze jistotu rychlejšího odškodnění vzniklé škody. Kvalita likvidace pojistné události tak patří mezi nejdůležitější ukazatele kvality daného pojištění.

Klient v těžké životní situaci, jakou je závažné zranění či úmrtí blízkého člověka, obvykle potřebuje peníze co možná nejdříve. Pojišťovny však mají výplatu pojistného plnění podmíněnu náročnými administrativními kritérii, a to především ve snaze odradit či rozpoznat pojistné podvody. Že na plnění má pojištěný skutečně nárok, musí pojišťovně prokázat poškozený sám.

Občanský zákoník neřeší, co se skrývá pod pojmem pojistná událost, resp. událost podmiňující výplatu plnění pojištěnému. Posuďte sami. „Právo na plnění vznikne, nastane-li skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit.“ Je vznikem povinnosti pojistitele plnit myšleno ohlášení pojistné události nebo samotný vznik škody, anebo dokonce teprve konec šetření pojistné události? Jistou naději dává klientům navazující odstavec. „Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné k zjištění rozsahu pojistitele plnit. Šetření musí být provedeno bez zbytečného odkladu. Nemůže-li být skončeno do jednoho měsíce po tom, kdy se pojistitel o pojistné události dozvěděl, je pojistitel povinen poskytnou pojištěnému na požádání přiměřenou zálohu.“ O tu je však nutné písemně požádat. Pojišťovna vám ji sama nenabídne.

Obvyklé znění pojistných podmínek přikazuje pojištěnému, nebo oprávněné osobě, že po vzniku pojistné události musí bez zbytečného odkladu pojišťovně oznámit všechny údaje týkající se pojistné události. Pojišťovny v pojistné smlouvě buď dále upřesňují, jaké výkazy musí oprávněná osoba či samotný pojištěný pojišťovně v souvislosti s pojistnou událostí předložit (např. Generali, Pojišťovna ČSOB), anebo v pojistných podmínkách nalezneme pouze obecnou definici typu „všechny údaje“ (např. Kooperativa, Pojišťovna České spořitelny). Do jaké doby se pojišťovny zavazují k výplatě pojistného plnění, to v pojistných podmínkách nenajdeme. Veškeré náklady spojené s dokazováním pojistné události si hradí klient sám.

C o konkrétně pojišťovny vyžadují od svých klientů při likvidaci pojistné události u pojištění osob a na kolik to klienta vyjde?

Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, pojišťovna vždy vyžaduje vyplnění příslušného tiskopisu s potvrzením jak praktického lékaře tak i lékařských zařízení, kde se pojištěný zesnulý v souvislosti s příčinnou úmrtí léčil. Dále musí oprávněná osoba předložit pojistku, doklad o posledním zaplaceném pojistném, ověřenou kopii úmrtního listu a podrobnou lékařskou zprávu lékaře, který zemřelého naposledy léčil. V případě smrti následkem úrazu je nutné zajistit také protokol o vyšetřování úmrtí (např. od Policie ČR). Ověřenou kopii úmrtního listu obdrží oprávněné osoby na příslušném matričním úřadu.

Standardní doba pro vyřízení těchto náležitostí se pohybuje do jednoho měsíce a vyjde pozůstalé bez dopravních nákladů na přibližně 500 až 1000 korun. Plnění z pojištění pro případ smrti by tak mělo být pozůstalým vyplaceno v období od jednoho do tří měsíců od data úmrtí pojištěného.

Mnohem komplikovanější situace nastává u pojištění trvalých následků úrazu a pojištění závažných onemocnění. Právě peníze na úpravu bytu nebo kvalitní lékařskou péči obvykle potřebuje pojištěný ihned, přesto šetření pojistných událostí může trvat i několik let. U trvalých následků úrazu pojišťovna čeká na ustálení úrazu. Jinými slovy pojišťovna testuje, zda-li úraz způsobil organismu skutečně trvalé následky, u kterých již nedojde k nápravě. Tato doba se pohybuje od jednoho do tří let. Prakticky to probíhá tak, že z rizika trvalých následků je neprodleně po zaslání lékařské zprávy pojišťovnou posouzena možnost výplaty zálohy na pojistné plnění. Celé plnění je vždy vyplaceno až po zmíněném ustálení trvalých následků, které je doloženo odbornou lékařskou zprávou revizních lékařů pojišťovny.

§ 16 zákona o pojistné smlouvě (1) Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit.

(2) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření podle odstavce 1. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost podle odstavce 1 oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve lhůtě podle věty prvé, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu podle věty prvé lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.

(4) Pokud byly náklady šetření podle odstavce 1, vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností účastníků soukromého pojištění, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu.

Těmto lékařským vyšetřením se nevyhne ani pojištěný, u kterého se vyskytla jedna z chorob krytých pojištěním závažných onemocnění. U tohoto pojištění musí pojištěný obvykle i zmocnit ošetřující lékaře k poskytování informací o svém zdravotním stavu pojišťovně. Zde se pojišťovny buď smluvně zavazují k výplatě pojistného plnění do určité doby od ohlášení pojistné události (např. do tří měsíců od doručení všech podkladů), anebo situaci řeší občanský zákoník, podle kterého je nutné šetření provést bez zbytečného odkladu. U rychlého průběhu nemoci se tak často pojištěný vůbec peněz od pojišťovny nedočká. Nejjednodušší je likvidace pojištění nemocenského. Pojišťovnám v takovém případě obvykle stačí pracovní neschopenka.

Klienti, chtějte víc! Máte na to nárok.

Většina pojišťoven na trhu dnes nabízí on-line nahlášení pojistné události. Zde je však nutné upozornit, že se obvykle jedná pouze o možnost vytisknout si potřebné formuláře. Zajímavá situace nastává u on-line nahlášení pojistné události v případě Pojišťovny ČSOB. Na jejich webových stránkách je pouze k nahlédnutí vzor tohoto tiskopisu, který není možné použít k oznámení pojistné události. Pojistnou událost je nutné hlásit na originálním tiskopise, který je k dispozici pouze na pobočkách a kancelářích ČSOB Pojišťovny.

Ke zprůhlednění likvidace nejen pojištění osob má přispět nový zákon o pojistné smlouvě. Jedná se však o dispozitivní právní úpravu (lze se smluvně odchýlit), proto bude plně záležet na znění pojistné smlouvy. Ukotvení likvidace pojistné události v pojistných podmínkách se tak konečně stane jedním z klíčových parametrů, na základě kterých je nutné porovnávat jednotlivé pojistné produkty. Posuzování pojištění podle ceny je velmi krátkozraké. Teprve pojistnou událostí se stává pojištění pojištěním.



Jaké máte zkušenosti s likvidací škod u pojištění osob? Za jak dlouho po pojistné události vám pojišťovna vyplatila pojistné plnění? Na kolik peněz vás likvidace pojistné události přišla? Děkujeme za vaše názory a připomínky.