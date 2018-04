Termínovaný účet, nebo podílový fond?

Fondy peněžního trhu představují pro drobného investora možnost účastnit se velkého mezibankovního trhu, který je jinak pro něho uzavřen. Za optimální investiční horizont se považuje doba minimálně 6 měsíců, po které je investice osvobozena od srážkové 15% daně.

Fondy investují získané prostředky do nákupu státních pokladničních poukázek a kvalitních dluhopisů s krátkou dobou splatnosti. Při investování do podílových fondů peněžního trhu, které jsou spojeny s velmi nízkým rizikem a tedy i malým výnosem, jsou velice důležité vstupní poplatky, které mají podstatný vliv na celkovou výkonnost.

Peněžní podílové fondy: nejvyšší výnos 2,16 %

Roční výnosy peněžních podílových fondů vedených v české koruně se za rok 2005 pohybují v průměru od 1,50 % do 2 %. Úročení termínovaných vkladů na dobu jednoho roku nabízené bankovními ústavy se začátkem loňského roku pohybovalo do hranice jednoho procenta. Silnou konkurenci pro peněžní podílové fondy však představuje spořící účet ING Konto, které před rokem nabízelo úročení ve výši 2,10 % (1,78 % po zdanění), v průběhu roku úročení pokleslo k 1,70 % (1,44 % po zdanění).

Podílové fondy peněžního trhu v CZK Podílový fond/Index vstupní poplatek výkon za 1 rok Conseq Invest Konzervativní 0,50% 2,16% IKS Peněžní trh 0,00% 1,88% ČSOB výnosový 0,00% 1,66% ISČS Sporoinvest 0,30% 1,61% HVB fond peněžn. trhu Plus 0,30% 1,57%

Pražská burza si za prosinec připsala téměř 5 %

Nejvyššího zhodnocení majetku svých podílníků v kategorii peněžních podílových fondů dosáhl, výnos činil 2,16 %. Cílem fondu je poskytnout investorům výnos a stabilní hodnotu investice v střednědobém horizontu, a to investicemi do dluhopisů a krátkodobých cenných papírů. Lepší výkonnosti fondu v porovnání s konkurencí, je dosahováno vyšším podílem bonitních dluhových cenných papírů. Složením svého porfolia se fond více blíží fondům dluhopisovým. V případě nákupu podílových listů tohoto fondu by si měl investor uvědomit, že výše vstupního poplatku je až 0,5 %, takže při jejich odprodeji do půl roku by podílník na této investici tratil a ještě by ho čekala 15 % srážková daň. Za pozornost ještě určitě stojí dva fondy, které mají nulové vstupní poplatky a dosahují nadprůměrné výnosnosti ve své skupině.

Podle indexu S&P 500, který reprezentuje tržní hodnoty 500 cenných papírů všech hlavních průmyslových odvětví, americký akciový trh stagnoval. Technologický Nasdaq ztratil více než procento. Naopak se dařilo evropským akciím. Německý index DAX si připsal více než 4 % a pražský akciový index PX-50 téměř 5% zisk. Na růstu se nejvíce podílely akcie energetické společnosti ČEZ (+8,4 %), realitní skupina ORCO (+8,4 %) a tabáková firma Philip Morris ČR (+7,2 %). V níže uvedené tabulce uvádíme podílové fondy s nejlepší výkonností za měsíc prosinec.

Nejlepší výkonnost - prosinec Akciové Název fondu Výkon za 1 měsíc Domácí AKRO akciový fond nových ekonomik 2,64% Zahraniční Franklin Templeton Japan Fund Class A 21,50% Smíšené Název fondu Výkon za 1 měsíc Domácí ČSOB středoevropský 3,82% Zahraniční Templeton Global Balanced Fund 6,76% Dluhopisové Název fondu Výkon za 1 měsíc Domácí AIG FCE stredoeurópský 1,24% Zahraniční Templeton Emerging Markets Bond Fund 4,37% Peněžní Název fondu Výkon za 1 měsíc Domácí ČPI - OPF Peněžního trhu 0,17% Zahraniční Unigestion-Global "Max 3 Roky" (CHF) 0,47%

