Termínovaný vklad nebo fond peněžního trhu?

Pokud hovoříme o fondu peněžního trhu, jedná se o fond investující prostředky svěřené klienty do bonitních krátkodobých dluhopisů, vládních pokladničních poukázek a do termínovaných vkladů. Důležité je ovšem to, že průměrná doba splatnosti těchto aktiv je kratší než 12 měsíců. Na rozdíl od ostatních otevřených podílových fondů kolísá hodnota emitovaných podílových listů u fondů peněžního trhu pouze minimálně. Z toho vyplývá, že v oblasti podílových fondů patří tyto fondy k těm nejméně rizikovým.

Při zmínce o rizikovosti investice do fondů peněžního trhu musíme zmínit jeden důležitý fakt. Žádná investice do jakýchkoli otevřených podílových fondů není ze zákona pojištěna tak, jako je tomu u neanonymních vkladů v bance (tedy do 90% výše vkladu, maximálně 25 tisíc eur). To je také důvod, proč mnoho lidí ještě stále investice do podílových fondů odmítá, i když slibují velmi zajímavé výnosy a jsou stále daleko méně rizikové, než využití nabídky některých nesolidních podnikatelů, kterých v minulosti nalezneme desítky.

Rozdílný je taktéž daňový režim těchto dvou investic. Zatímco se u výnosů z termínovaných vkladů patnáctiprocentní srážkové dani nevyhnete, u výnosů z investic do fondů peněžního trhu tato možnost existuje. Stačí držet nakoupené podílové listy déle než 6 měsíců, po jejichž uplynutí jsou případné zisky od patnáctiprocentní daně osvobozeny. Nezanedbatelný je také fakt, že zisky podléhající srážkové dani lze v rámci jednoho zdaňovacího období kompenzovat s případnými ztrátami z investování.

Dalším rozdílem je likvidita srovnávaných investic, tedy doba, během níž se můžete v případě náhlé potřeby ke svým penězům dostat. Pokud například budete chtít dosáhnout vysokého zúročení a uložíte své peníze na dlouhodobý termínovaný vklad, je pravděpodobné, že se během dlouhé doby vyskytne situace, kdy budete své peníze potřebovat zpět. U termínovaného vkladu vám nezbude nic jiného, než vklad předčasně vypovědět a zaplatit bance několikaprocentní poplatek za předčasný výběr. Naproti tomu u fondů peněžního trhu můžete své peníze nejen kdykoli vybrat, ale navíc i libovolně nové peníze ukládat (formou nákupu dalších podílových listů).

Po zvážení výše uvedených pro a proti můžeme tedy přistoupit ke srovnání nejzajímavějšímu, tedy ke srovnání výnosnosti termínovaných vkladů a fondů peněžního trhu. Zkušenosti z historie ukazují, že se fondům peněžního trhu až na výjimky daří dlouhodobě sazby z termínovaných vkladů překonávat. Příčina je zřejmá – lepší úrokové sazby než jednotlivec získá fond na peněžním trhu díky tomu, že ukládá daleko vyšší částky. Čistý výnos by tedy pro podílníka měl být vyšší, než v případě úložky na termínovaný vklad. Vyšší úrok ovšem musíme očistit ještě o poplatky za správu fondu, které činí v průměru asi jedno procento ročně. Výsledný rozdíl se tedy snižuje tím více, čím nižší jsou aktuální tržní úrokové sazby.

Banka Čisté sazby termín. vkladů z loňského dubna Fondy peněžního trhu Výkonnost za posledních 12 měsíců Union banka 3,15% IKS Peněžní trh 4,27% Česká spořitelna 2,98% Živnobanka-Sporokonto 4,03% Komerční banka 2,8% Union peněžní trh 3,73% ČSOB 2,8% ČSOB peněžní trh 3,32 %

Jaký instrument tedy zvolit? Odpověď na tuto otázku nelze jednoznačně stanovit bez bližších znalostí majetkových poměrů konkrétního střadatele, bez znalosti časového horizontu jeho investice a v neposlední řadě i bez znalosti jeho vztahu k riziku. Jisté ovšem je, že kvalitní fondy peněžního trhu poskytují střadatelům vyšší zhodnocení než aktuální termínované vklady, a to především u nižších částek a kratším investičním horizontu.

Rozdíly v kostce Termínovaný vklad Fond peněžního trhu Pojištění do 90% výše vkladu, max. však 25000 euro žádné Zdanění srážková daň 15% při držbě delší než 6 měsíců žádné, jinak je nutno uvést zisky v daňovém přiznání (do 4000 Kč se neuvádějí) Likvidita omezená, při předčasném výběru účtuje banka sankční poplatky neomezená, klient může prodat podílové listy kdykoli Čistý výnos jistý, v minulém roce v průměru 2,7% nejistý, v minulém roce v průměru 3,6% Riziko žádné nízké

