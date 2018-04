Terorizují vás kolegové? Přečtěte si sedm zásad, jak vzdorovat šikaně

Na snaze předběhnout druhé a třeba jim i šéfovat není nic špatného. Problém nastává ve chvíli, kdy někdo natrvalo převezme roli oběti. Nepřítele, do kterého si všichni ostatní promítají své osobní neúspěchy, špatné výsledky týmu i nepříznivou atmosféru na pracovišti. „V roli obětí jsou často lidé kritičtí, kteří ostatní upozorňují na to, co dělají špatně,“ říká psycholog Pavel Beňo z občanského sdružení Práce a vztahy, které se boji proti šikaně na českých pracovištích soustavně věnuje.

Spolupracovníci i nadřízení se přestanou soustřeďovat na věcné připomínky, místo toho si vytvoří terč z kolegy, který na ně poukazuje. Nebo si vyberou toho, kdo se něčím odlišuje – věkem, vadou řeči, zvyky – a snadno se na něm jako na nejslabším článku skupiny shodnou.

Jak se takovému tlaku bránit? Přečtěte si sedm zásad, jak zvládnout šikanu ze strany kolegů:

1. Slevte ze svých nároků

Vaše představy o tom, jak by to mělo v práci chodit, jak by se k sobě měli kolegové chovat a jak profesionálně odvádět práci, jsou možná příliš idealistické. Zkuste se obrnit větší tolerancí vůči nedůslednosti svých kolegů a nadřízených. Proberte s přáteli, s jakou atmosférou a pracovním nasazením se setkávají ve svém zaměstnání. Možná zjistíte, že jinde to není o moc lepší.

2. Nechte práci v kanceláři

Den má 24 hodin a v práci trávíte jen jeho třetinu. Zaměřte se na vyplnění nepracovní části dne. I když je na pracovišti dusná atmosféra a kolegové se chovají neeticky a neprofesionálně, stále vám zbývá čas, do kterého nesmí zasahovat. Je dokonce dvakrát delší než ten pracovní. Naplňte ho aktivitou, která dá vašemu dni další rozměr, a z jeho pracovní části udělá jen jednu z několika etap.

3. Relaxace je stejně důležitá jako práce

Odpočinek si do diáře vyznačte červenou fixou. Zapomeňte na předsudky, že kdo právě nepracuje, „fláká se“. Lidé, kteří pravidelně odpočívají, mají prokazatelně lepší výsledky než ti, kdo se nechávají prací vyčerpat.

4. Najděte si důvěrníka

To, že vás kolegové ponižují, si v žádném případě nedávejte za vinu. Svědčí to o jejich nevyzrálosti. Nestyďte se za něco, za co nemůžete, a najděte si ve svém okolí člověka, se kterým starosti proberete. Měl by to být někdo, komu věříte, ale kdo vám dokáže říci i nepříjemnou pravdu. Nechte ho posoudit situaci a proberte s ním svůj další postup.

5. Zjistěte, co si myslí kolegové

Mezi kolegy si vytipujte toho, kdo by mohl být na vaší straně, a požádejte ho o podporu. Pokud budete mít v práci spojence, který vám potvrdí, že jednání kolegů vůči vám není správné, budete lépe odolávat jejich tlaku. A to i v případě, že spojenec zůstane v anonymitě. Budete-li mít spojenců více, zkuste se proti praktikám kolegů a nadřízených postavit společně.

6. Nedělejte ukvapená rozhodnutí

Šikana často směřuje k tomu, aby její oběť z práce odešla. Šéfové na vás tlačí možná proto, že chtějí, abyste firmu opustili, ale nemají legální důvod k tomu, aby vám dali výpověď. Můžou se proto snažit, abyste odešli na dohodu. Uvědomte si, že dohoda o ukončení pracovního poměru je smlouva dvou stran, které si jsou rovny a vyjadřují shodnou vůli. Návrh dohody si pečlivě přečtěte, a pokud vám nebude vyhovovat, nepodepisujete jej. Dobře přitom uvažte, zda se vám nevyplatí odchod, ale za lepších podmínek.

7. Dejte přednost zdraví

Zvažte, zda vám neustálý psychický nátlak kolegů stojí za to, abyste mezi nimi setrvávali. Je pravda, že odejít by měli spíše ti, kdo se neumějí chovat, ale nepodceňujte následky, které vám takový stres může přivodit. Nemusíte podepisovat dohodu, pokud nechcete odejít, ani dávat výpověď. Přesto se můžete zcela nezávazně rozhlížet po pracovních nabídkách v okolí. V momentě, kdy najdete vhodnou příležitost, odejděte z nemocného kolektivu dobrovolně, což bude pro váš další pracovní život hodně důležité.

Rada MF DNES

Promluvte si s odborníky Nevíte, jak vzdorovat šikaně? V Česku se tímto problémem už několik let zabývá například občanské sdružení Práce a vztahy. Kontakt najdete na internetové adrese: www.workrelations.eu, další potřebné informace také na www.diskriminace.eu.