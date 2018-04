Ta cena platí až od zítřka, odbyli v Tesku studenta, když se ohradil

A tak se ohradil. Místo vrácení peněz se však v Tesku dočkal vysvětlení, které ho uzemnilo: „Nižší cena platí až od zítřka!“ odbyli ho.

Nechtěl se hádat, natolik češtinu neovládá. „To je ale podvůdek,“ svěřil se na Facebooku a redakci iDNES.cz s hořkou zkušeností, kterou doložil fotografií pokladního bloku a cenou na balíčku kuřecích řízků. Otázka na účtence: „Proč utrácíte více?“ tak dostala rázem zcela jiný rozměr.

A další případ, rovněž z Teska. Pavel z Prahy se nechal zlákat na rajčatový salát s prosciuttem. Cena na regále hlásala, že stojí 59,90 koruny.

Při markování na pokladně ale najednou zjistil, že má zaplatit 74 korun. I on se ohradil, zboží nechal stornovat a rozdíl mezi účtenkou a cenou na regále nafotil svým mobilem. „Naštvalo mě to, kdybych si toho nevšiml, přišel bych o peníze. Takto jsem přišel jen o čas. Každý nákup si teď budu hlídat. To by si obchodník neměl dovolit,“ říká Pavel.

A má pravdu. „V obou případech se jedná o porušení § 3 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele, tedy porušení povinnosti zboží správně účtovat. Porušením právní povinnosti je již samotné uvedení takové neaktuální ceny. Prodávající je totiž povinen spotřebitele informovat o ceně platné v okamžiku nabídky,“ vysvětluje Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí České obchodní inspekce.

Užitečné kontakty ČOI: podání stížnosti a podnětu

Spotřebitelská poradna dTest, tel.: 299 149 009



Elektronická poradna dTestu

Za jednání, kterým obchodník porušuje zákon, ho může Česká obchodní inspekce pokutovat, nemůže však obchodníka donutit, aby zákazníkovi prodal zboží za cenu uvedenou na výrobku či regále. „Jedná se o spor mezi dvěma stranami, do kterého není ČOI oprávněna zasahovat,“ dodal mluvčí.

Že jde o porušení zákona, potvrzuje rovněž Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Pokuta, která obchodníkovi za takové jednání hrozí, může být velmi citelná, až do výše pěti milionů korun.

Tesco se zákazníkům omlouvá

Požádali jsme proto o vysvětlení tiskové oddělení Teska. „V první řadě se zákazníkům velice omlouváme za vzniklé potíže s cenovými nesrovnalostmi. Změny cen směrem dolů, tak zvané promoce a slevy, by měly probíhat vždy až po půlnoci tak, aby byl dopad na zákazníky minimalizován,“ uznává pochybení Jiří Mareček, manažer firemních vztahů společnosti Tesco.

Jak dále vysvětluje, Tesco má vypracována pravidla, jak takové situace řešit. „Zákazník má vždy právo získat zboží za cenu, kterou vidí na regálové etiketě, nebo přímo na výrobku. Kolegové na pokladně nejsou schopni cenu technicky nijak ovlivnit nebo jakkoli změnit. V případě nesrovnalostí zákazníkovi vyplatíme cenový rozdíl na informačním pultu služeb zákazníkům,“ přibližuje Jiří Mareček.

Podtrženo a sečteno

Pokud se dostanete do stejné situace u jakéhokoliv obchodníka, nenechte se odbýt. Jak na to, radí právník Lukáš Zelený.

1. Při markování buďte pozorní

„Obchodníkovy hrátky s cenami se těžko odhalují při více položkových nákupech. Při markování proto buďme ostražití. Když zjistíme nesrovnalosti ještě před zaplacením, tedy před uzavřením kupní smlouvy, máme na výběr, zda se dožadovat ceny uváděné u zboží nebo jej z nákupu vyřadit,“ radí Zelený.

2. Kontrolujte si pokladní bloky

Pokud si rozdílu v ceně všimneme těsně po zaplacení, ohraďte se proti naúčtování vyšší ceny, která se rozchází s cenou deklarovanou (v letáku, na regálu). Cena uváděná u výrobku je pro obchodníka závazná. „Pokud jinou cenu uvádí a jinou, vyšší účtuje, dopouští se klamavého jednání. Je naším právem se dožadovat rozdílu v ceně zaplaceného navíc, nad rámec deklarované ceny. Stejně je vhodné postupovat, i když si nesprávně naúčtované ceny všimneme až později doma. Namítat neoprávněný přeplatek je možné bez větších obtíží po dobu trvání akce, která se o aktuální snížení ceny postarala. Po této době se už naše důkazní situace zhoršuje,“ přibližuje Zelený.

3. Na neférové obchodníky upozorněte

Obchodníci spoléhají na to, že pro zanedbatelné částky se odmítneme soudit, což není divu. Nic je tak netlačí k tomu, aby nám vyhověli, přiznali chybu a vrátili částku zaplacenou navíc. Proto konfrontace většinou končí vrácením onoho zlevněného zboží oproti vyplacení peněz. Pokud obchodník odmítá, že je uvedenou cenou na zboží či regále vázán a že daný výrobek musí za těchto podmínek prodat, je užitečné cenu udávanou u zboží vyfotit a obratem dát podnět České obchodní inspekci k provedení kontroly. Podněty lze podávat zde. „Jedině dozorový orgán je schopen přimět obchodníky neklamat své zákazníky ohledně výše cen. Bez naší pomoci se o tom ovšem nedozví,“ uzavírá právník Lukáš Zelený.