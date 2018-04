Těším se do práce. Na kolegu

Láska se nedá zakazovat. Přísloví "Co je v domě - není pro mě" má sice racionální základ, ale pokud v nás někdo vyvolá neodolatelné sympatie, jde rozum většinou stranou. "I při takovém zatmění mysli bychom však měli mít na zřeteli, že do práce chodíme především pracovat," říká psycholožka Věra Boučková. Vzájemné porozumění je hezká věc, ale nemělo by nás omezovat v plnění pracovních povinností.

Při prokazování si pozornosti bychom měli brát ohled na své spolupracovníky a neobtěžovat je svým cukrováním. Přátelské klima na pracovišti lze narušit velmi snadno. Stačí si několikrát za sebou protáhnout polední přestávku, nebo stále někam odbíhat za smyšlenými úkoly. Kolegové, kteří musejí v době naší nepřítomnosti pracovat za nás, budou mít pro podobné ulejvání stěží pochopení.

Vhodné nejsou ani "nenápadné" schůzky u kopírky či v kuchyňce, jimiž přivádíme do rozpaků seriózní sekretářku ředitele či jiného kolegu, kteří nám naše štěstí sice přejí, ale na druhou stranu si nechtějí celý den připadat jako v seriálu Rosamundy Pilcherové.

Zamilovaní pracují pilněji

Zlom může nastat v okamžiku, kdy jednoho z nich zamilovanost opustí, nebo co horšího, začne-li prokazovat přízeň někomu jinému. V té chvíli padne kosa na kámen. Dobrá nálada je tatam. Nastupuje smutek, rozladění a nesoustředěnost. Mnohdy následují menší či větší naschvály a atmosféra houstne.

Podobné situace často končívají tím, že jeden z aktérů musí opustit pracoviště. Ztráta vztahu je pak doprovázena i ztrátou zaměstnání. "Než se tedy do někoho v práci zakoukáte, dobře zvažte všechna rizika, která vám takový partnerský vztah může přinést," radí psycholožka.

Některé odborné studie uvádějí, že pracovní výkonnost zamilovaných stoupá. "Lidé se do práce těší, protože tam potkají objekt svého zájmu," vysvětluje Boučková. "Snaží se ukázat, že jsou schopní a rozhodní, takže se hrnou do všech úkolů". Alespoň na začátku vztahu mají stále dobrou náladu, proto i napjaté situace dokáží řešit s nadhledem a v pohodě.