Reality test úvěrů: Rozdíly mezi reklamou a skutečností až 7 procent

Testovací klienti se vypravili do bank pro půjčku 50 tisíc korun se splatností pět let.

Jak to všechno dopadlo, vidíte v tabulce. Všechny banky úvěr schválily, devět jich dalo řádný předsmluvní formulář, u dvou (UniCredit Bank a LBBW) dostala e-mail s nabídkou, problémy byly pouze v Komerční bance.

Jaké sazby nabídly banky pro neúčelový úvěr 50 tisíc korun na 5 let Banka Nabídka z webu (%) Reálná nabídka (úroková sazba %) Reálná nabídka (RPSN %) Air Bank 8,9 8,9 9,3 UniCredit Bank od 5,9 8,9 22,3 Zuno bank od 6,9 10,9 11,5 ČSOB od 8,9 14,9 21,0 Volksbank od 12,69 15,7 20,4 Raiffeisenbank * 14,9 / RPSN 16 15,9 17,1 Citibank 15,99 / RPSN 19,98 16,0 20,0 Poštovní spořitelna od 9,9 16,9 18,3 Česká spořitelna ** 17,3 / RPSN 22,2 19,3 24,5 LBBW 14,88 / RPSN 18,88 19,8 24,8 GE Money Bank 16,4 / RPSN 24,5 21,9 27,0 Komerční banka 15,9 / RPSN 19,4 nesdělila nesdělila Poznámka: * 50 000 Kč nabídla na 48 měsíců, ** nabídla 48 876 Kč na 84 měsíců. Zdroj: Bankovnipoplatky.com

Komerční banka nabídla ústně roční sazbu 12,8 procenta (což je méně, než nabízí na webu), jenže tím komunikace s bankou skončila. Pracovník banky se už neozval. Když do banky žadatelka volala a dožadovala se zaslání oficiálních předsmluvních parametrů půjčky, jen jí oznámili, že reálná nabídka bude horší.

Pro kontrolu šla do banky druhá žadatelka. Tam dostala vytištěnou reklamní nabídku se sazbou 21,68 procent a RPSN 30,3 procent. Pracovník banky navíc doplnil, že úrokovou sazbu je možné snížit založením běžného účtu a vyzval k návštěvě pobočky a podepsání žádosti o účet a současně úvěrové smlouvy. To však žena odmítla. Chtěla pouze půjčku, ke které ani v tomto případě oficiální předsmluvní parametry nedostala. V obou testech by se tak klientka finální sazbu dozvěděla až během podpisu smlouvy.

Jeden člověk na testování nestačí

Zatímco spořicích účtů si může každý otevřít neomezený počet, u půjček je to složitější. Teoreticky si sice také může každý požádat o více úvěrů najednou, v praxi však často narazí.

Banky totiž bedlivě zkoumají, zda žadatel už nějaké peníze dluží, zjistí jeho splátkovou minulost a podle toho se rozhodují, jestli půjčku dají, nebo ne. Problém je v tom, že když v jedné bance požádáte o úvěr a jdete hned do další, ta se o vaší předchozí žádosti dozví a může se stát, že pro ni kvůli dalšímu úvěru budete méně bonitní. A tudíž žádost zamítne.

Aby byl reality test vůbec proveditelný, využil server Bankovnipoplatky.com tří lidí, takzvaných mystery shopperů, ze sítě agentur Ipsos a MindBridge. Jejich profily se budou v jednotlivých kolech testu lišit.

"V průběhu testování chceme pozorovat nabídku neúčelových úvěrů ve skutečném životě, čili imitovat chování člověka, který hledá nejlepší bankovní nabídku na trhu a porovnat ji s údaji, které banky uvádějí na svých webových stránkách," říká Patrik Nacher ze serveru Banovnipoplatky.com. Podle něj totiž původně srozumitelný a jednoduchý produkt v reálném životě komplikují právě různé výjimky, hvězdičky, sazby "od", skryté poplatky...

Zajímavosti z pilotního kola

Testování potvrdilo, že většina bank nabízí zájemcům o půjčky vyšší reálné úroky, než které uvádějí v kalkulačkách na svých webech. Banky na tuto skutečnost samy upozorňují, i když často jen nepatrným písmem.

Rozdíl mezi úrokovou sazbou na webu a reálně nabídnutou úrokovou sazbou dosahuje až sedm procentních bodů.

Porovnání jednotlivých bank mezi sebou ukázalo, že reálná nabídka RPSN se u spotřebitelských půjček liší i o více než 17 procentních bodů, což v případě půjčky 50 tisíc korun na pět let může znamenat rozdíl až 500 korun na jedné splátce a bezmála 30 tisíc korun na celkových nákladech klienta.

Nejvýhodnější půjčku z pohledu celkových nákladů klienta nabídly Air Bank, Zuno bank a Raiffeisenbank.

Největší rozdíl mezi úrokem a RPSN byl u UniCredit Bank, naopak jen minimální rozdíly byly u bank, které klientům neúčtují poplatky za poskytnutí či správu úvěru, ani nevyžadují zpoplatněný běžný účet.

Pilotní kolo ukázalo, že původní nápad testovat nabídky bank každý měsíc nebude možný. "Bankám zpravidla trvá týden, ale někdy i déle, než předají klientovi konkrétní nabídku. Zároveň je nutné banky navštěvovat postupně, případně do banky poslat náhradního mystery shoppera, aby nebyla žádná banka poškozena, že nebyla do testu zařazena, protože shodou okolností odmítla daného klienta," vysvětluje Patrik Nacher.

Do testování bylo zařazeno 12 bank (viz tabulka), další čtyři banky nevyhověly podmínkám testování: mBank neposkytuje půjčku novým klientům, vyžaduje šestiměsíční historii obratu na běžném účtu, Fio banka nenabízí neúčelové úvěry pro občany, Equa bank nabízí pouze refinancování půjčky a u Oberbank musí mít klient běžný účet alespoň tři měsíce.