Test půjček: Smlouvu domů? Zbytečné, podepište tady a teď

Ukázal to test v 17 bankovních i nebankovních institucích napříč republikou, které si nechal exkluzivně zpracovat server bankovnipoplatky.com ve spolupráci s Navigátorem bezpečného úvěru.

„Během testu výzkumná agentura mimo jiné narazila na bankovní dům, který klienta namísto běžného úvěru nutil do kreditní karty. Ta měla být údajně výhodnější a snáze dostupná. Klient přitom nijak do té doby neuvažoval o kreditní kartě, nemohl tedy dopředu hledat ostatní nabídky, aby si udělat představu o výhodnosti,“ přibližuje Patrik Nacher, provozovatel serveru bankovnipoplatky.com jednu z praktik, kterými pracovníci za přepážkou na své klienty působí.

„Jakkoliv je samotná kreditní karta pro odpovědné klienty dobrým produktem, zvláště pokud stačí vracet úvěr v bezúročném období, je potřeba si dát pozor například na poplatky za výběr z bankomatu,“ poznamenává Nacher.

Odstoupení od smlouvy se protahuje

Pracovníci, kteří se v bankách a u poskytovatelů úvěru vydávali za běžné klienty, se navíc setkali také s nadměrnou délkou administrace předčasného splacení úvěru, respektive odstoupení od smlouvy. „To je jedna z dalších oblíbených praktik: klienti jsou doslova zavaleni administrativní náročností u úkonů, které finanční instituce nechce příliš řešit,“ říká Nacher. V jednom případě se tak žádost o vrácení půjčky protáhla o osm dnů, za které klient musel uhradit úrok. Prodlení způsobené bankou jej tak přišlo na několik desítek korun u úvěru na 30 tisíc korun. „V případě vyšší půjčky by se ale mohlo jednat i o několik set korun,“ vypočítává Patrik Nacher.

Banky se často snaží klienty přesvědčit i o tom, že mnoho jejich služeb je zadarmo, například i odstoupení od smlouvy a vrácení celé půjčené částky v době několika dnů od podpisu. Jenže jak už to bývá, má to háček. „Banky sice po klientovi nevyžadují poplatek, v tom mají jejich marketingové materiály pravdu. Na druhou stranu si ale za každý den, kdy měl klient peníze, nechají zaplatit úroky. U průměrné výše půjčky v České republice 100 tisíc korun to tak může za 14 dní činit i více než 500 korun,“ přibližuje Nacher.

„Některé kontrolované instituce navíc proces odstoupení od smlouvy úmyslně protahují, aby se tak úročená částka uměle zvětšila. Zatímco úvěrovou smlouvu chtějí podepsat ihned na místě, k vyřízení odstoupení od smlouvy musí klienti na pobočky mnohdy opakovaně,“ dodává Zdeněk Soudný, mluvčí Navigátoru bezpečného úvěru.

Pracovníci jsou psychologicky proškolení

V poskytování a vyřízení úvěru hraje stále větší roli psychologie. „V tomto ohledu jsou proškolení i pracovníci na přepážkách. Vědí, že pokud si klient vezme smlouvu domů, hrozí, že si půjčku jako takovou rozmyslí, nebo že si bude vybírat, případně že jej zarazí něco ve smlouvě, co jej od dané společnosti odradí. Proto se snaží vysvětlit vše na místě. Zdržení klienta na pobočce má navíc ještě jeden vedlejší efekt: klientovi je následně hloupé půjčku odmítnout, když se mu pracovník tak dlouho věnoval, a je potom náchylnější si půjčku na místě a bez řádného promyšlení vzít,“ popisuje Zdeněk Soudný.

Nenechte se oklamat Využijte srovnávač hypoték, porovnejte si nabídky online a vyberte si tu nejvýhodnější.

Jak dodává, pracovníci finančních institucí „nutí“ klientům i další produkty od běžných účtů až po spoření. Mnoho klientů pak podlehne a kromě úvěru odchází z pobočky s dalšími finančními produkty. „Je to podobný mechanismus, jako když obchodní řetězce lákají klienty na levné rohlíky, aby jim mohly prodat drahé máslo. V případě financí si banka přiláká potenciálního klienta na takzvaně výhodnou půjčku, aby mu následně prodala i drahé a pro klienta nepotřebné produkty,“ říká Soudný.

Smlouva poskytnutá domů by měla být standardem

Nepříjemným překvapením je, že i přes všechny vzdělávací programy se Češi stále bojí či ostýchají říci si u poskytovatele úvěru o smlouvu, smluvní podmínky a další dokumenty, které by měli v klidu prostudovat. „Jen jeden člověk ze tří měl před uzavřením úvěru smlouvu doma k prostudování. Právě to by přitom mělo být jedním ze základních prvků pro uzavření výhodné a bezpečné půjčky,“ zdůrazňuje Nacher. Jak doplňuje, smlouva poskytnutá domů by měla být naprostým standardem a podpis smlouvy obratem na pobočce by se měl stát minulostí.

Účastník testu se setkal i s případem, že mu bankovní úředník odmítal poskytnout smlouvu domů se slovy, že by jí stejně nerozuměl. A pokud má dotazy, ať se zeptá hned a pak podepíše. „Když se klient bránil a smlouvu si chtěl vzít domů k prostudování, použil bankovní úředník další z oblíbených metod: sdělil mu, že takto výhodná nabídka na úvěr je limitovaná a že pokud si ji nevezme hned, nezaručuje mu, že na ni následně dosáhne, případně že nebude muset znovu podstoupit proces vlastní kontroly ze strany banky,“ říká Patrik Nacher.

Hlavní zjištění testu: