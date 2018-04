Kůl a prezoška, rozumíte byznysové řeči 21. století? Otestujte se

Spoustu z nich jistě znáte, mnohá vás možná překvapí, některá byste nikdy nepoužili a u některých si i budete klepat na čelo. Rozumíte byznysové řeči? Vyzkoušejte nás test, předem ovšem upozorňujeme, že tento test slouží především k pobavení.

„Počešťování anglických slov je kontroverzní. Podle mých zkušeností s klienty se společnost v tomto tématu dělí na dvě části: jedna to vítá, druhá se tomu urputně brání,“ říká Filip Hrkal ze společnosti Cut-e a dodává: „V češtině je samozřejmě velké množství slov, která jsou z angličtiny. Některá používáme v původním znění, některá si trochu upravíme a jiná čteme i píšeme tak nějak „po našem“. Ne každému to ale logicky vyhovuje.“



Ve velké míře se přitom jedná o slova z oblasti politiky, obchodu a podnikání, IT a technologií, ale i životního stylu. Vinu na tom nese pravděpodobně fakt, že většina, ne-li všechny zmíněné sféry, jsou výrazně ovlivňovány, či určovány, pokrokem v západních zemích. A pokud něco funguje, není potřeba to násilně měnit. Proto se do společnosti dostávají nové technologie, inovace, myšlenky a postupy spolu se svými mateřskými jmény.

„V práci, především v korporátní sféře (i to je anglicismus) se zcela běžně setkáte s pojmy jako management, manager, ale i merchandising nebo recruitment. Pokud se podíváme do IT oblasti, můžeme jmenovat prakticky cokoli, od cookies (což nejsou sušenky) přes touchpad (ta placička na notebooku po které se jezdí prstem) až po zkratku PC, tedy „personal computer“, která je dnes v češtině jako doma,“ vyjmenovává Filip Hrkal. A co třeba výrazy jako skateboarding, snowboarding, trekking nebo třeba piercing? Anglicismů je kolem nás plno.

Někdy ale možná lidé protlačují anglická slovíčka i tam, kde nejsou nezbytně nutná a kde si čeština poradí sama. Přehnané používání anglických slovíček (a především v psané podobě) může někdy působit až trochu afektovaně a nadbytečně.

Která varianta jedné věty lahodí vašemu jazykovému citu více? „ Sorry, nestíhám, jsem byzy, dneska budu v ofisu až do sedmi, řešíme badžet na příští rok a bude nám trvat, než to všechno vykomunikujeme.“ Nebo hezky česky: „Promiň, nestíhám, mám toho fakt moc, dneska budu v kanceláři až do sedmi, řešíme rozpočet na příští rok a bude nám trvat, než to všechno probereme a dohodneme se.“

„Na druhou stranu, některá anglická slovíčka se vysloveně hodí. Například slovo brainstorming přesně vyjadřuje to, jak by měla vypadat správná kreativní mozková bouře na poradě,“ dodává Filip Hrkal.