Test: Znáte fakta o cestovním pojištění? Ušetří vám tisíce

Rizika na cestách do zahraničí nepodceňujte. Bez pojištění se můžete zadlužit na dlouhé měsíce. „Náklady spojené s ošetřením vás mohou vyjít na statisíce korun, nejsou výjimkou ani milionové částky. Cestovní pojištění přitom vyjde většinou jen na několik korun denně,“ vysvětluje důvod, proč si pojištění pořídit, Ondřej Hák, ředitel úvěrových a pojišťovacích produktů Equa bank.

Vydat se například do Alp nebo k moři pouze s Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo s pojištěním na platební kartě nestačí. Kartička zdravotní pojišťovny totiž platí jen ve státem provozovaných zařízeních, často nezahrnuje asistenční služby, transport vrtulníkem, převoz do nemocnice ani zpět do Česka a zejména pojištění odpovědnosti.

U pojištění na platební kartě je zase důležité ověřit si rozsah pojištění a pojistných limitů. „Nemusí krýt například repatriaci a je třeba si pohlídat i dostatečně vysoké limity plnění. Vzhledem k rizikovosti některých sportů, v současnosti třeba lyžování, je důležité myslet na to, aby pojišťovna hradila dostatečně vysoké limity,“ říká Vlastimil Divoký z Evropské pojišťovny a uvádí nedávný případ jedné klientky z Brna.

Třiadvacetiletá Lenka odjela na lyže do Itálie pouze s pojištěním na platební kartě. Na sjezdovce se jí stala nehoda, zlomila si obě holenní kosti. Nejbližší nemocnice, kde mohli provést akutní operaci, byla ve Švýcarsku. Teprve po pěti dnech ji mohli sanitkou převézt do Česka. „Tehdy zjistila, že u pojištění přes platební kartu byla spoluúčast na zdravotní výlohy 5 tisíc korun. Navíc musela uhradit 52 tisíc korun za převoz vrtulníkem do nemocnice, na ten se pojištění nevztahovalo. Celkové náklady na léčení byly 360 tisíc korun, z toho klientka zaplatila 57 tisíc. Kdybych se víc zajímala o to, co pojištění obsahuje, mohla ušetřit,” poznamenává Vlastimil Divoký.

Cestovní pojištění vyjde na pár korun, když ho porovnáte s náhradou škody, kterou by nepojištění turista musel v případě problému platit. Začíná na částkách mezi 30 až 80 korunami za den. A kdo má na zahraniční dovolenou, nemá důvod právě na pojištění šetřit. Při výběru se neřiďte jen podle ceny, ptejte se i na pojistné podmínky. Všechny pojišťovny umožňují uzavřít pojistku přes internet či telefon, a to i v den odjezdu, a dokonce za to dávají slevy, obvykle 10 až 20 procent.

