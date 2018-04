Pozorně si přečtěte charakteristiky stylu práce úspěšných manažerů a porovnejte si svůj styl práce s jejich stylem.1. Přesně vědí, co chtějí dělat.2. Stanoví si náročné, avšak reálné časové termíny.3. Vyjádří jasně, co a dokdy chtějí mít hotové.4. Jsou ochotni diskutovat o způsobu provedení věcí a přijímat rady. Jakmile se však rozhodnou, jak budou postupovat, tak se postupu činnosti drží.5. Mají jasný cíl, za kterým jdou, a projevují vytrvalost a odhodlání i přes možnou nepřízeň osudu.6. Sami po sobě vyžadují vysoké výkony a dosti tvrdě je chtějí i po všech ostatních.7. Pracují dobře i pod zátěží, ta v nich vyvolává schopnost vydat ze sebe to nejlepší.8. Mají sklon k nespokojenosti s daným stavem.9. Nikdy nejsou zcela spokojeni se svými výkony a neustále se sami nad sebou zamýšlejí.10. Jsou schopni jít do předem uvážených rizik.11. Přenesou se přes neúspěchy bez osobních otřesů a rychle překupí své síly a své nápady.12. K úkolům přistupují s nadšením a přenášejí svůj postoj i na ostatní.13. Jsou schopni rychle zhodnotit situaci, definovat možné postupy činnosti, určit, který z nich bude použit, a sdělit podřízeným, co je třeba udělat.14. Trvale sledují výkony, jak své vlastní, tak podřízených, aby se případné nesrovnalosti daly včas napravit.Pokud si porovnáte svůj způsob práce se způsobem práce úspěšných manažerů, ihned vidíte, v čem tyto rozdíly spočívají. A je vám také hned jasné, v čem byste se měli zdokonalit, abyste si osvojili styl práce úspěšných manažerů.