Blíží se termín pro přiznání daně z příjmů. Netýká se tentokrát i vás?

, aktualizováno

Do kanceláře daňové poradkyně, která konzultovala text v novinách, volal rozhněvaný pán, co že si to poradkyně dovoluje tvrdit veřejně za lži, že zaměstnanec, který si přivydělá víc než šest tisíc korun za rok (například podnikáním, pronájmem...), musí podávat daňové přiznání.