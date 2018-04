Test důchodových pojistek

Zvýhodněnými finančními produkty, které tvoří doplňkový systém důchodového zabezpečení, jsou penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění. Ke spoření je z těchto dvou produktů bezesporu výhodnější penzijní připojištění. Soukromé životní pojištění však svojí specifičností celý systém důchodového zabezpečení stáří vhodně doplňuje. Odlišnost životního pojištění spočívá v možnosti krytí vybraných životních rizik (např. formou zproštění od placení pojistného v případě invalidity, výplatou invalidního důchodu atd.), dále v garanci minimálního zhodnocení nebo možností rozhodovat o způsobu investování. Zaručené minimální zhodnocení nabízejí klasická životní pojištění, ovlivňování investování umožňují tzv. investiční pojištění.

Dosažený výnos záleží hlavně na poskytovateli Pokud hledáte informace o penzijním připojištění, naleznete je v TÉTO SEKCI.

Zatímco rozdíly v produktech penzijního připojištění jsou minimální, rozdíly mezi různými produkty životního pojištění jsou často zásadní. Odlišnosti spočívají v konstrukci produktů (jakou formou je zahrnuto riziko, tedy co pojišťovna vyplácí v případě úmrtí či zda je zahrnuto zproštění od placení pojistného v případě invalidity) a jejich nákladovosti (výše kalkulovaných správních nákladů či účtovaných poplatků). Rozdíly v naspořených částkách se tak během dlouhé doby spoření na penzi s pojišťovnou pohybují ve statisících korun, přestože se jedná o produkty s minimální či nulovou pojistnou ochranou pro případ smrti. Pokud by tato ochrana byla zahrnuta, což řada pojišťovacích agentů zaměstnavatelům doporučuje, rozdíly se ještě prohlubují. Při výběru dodavatele systémů příspěvků je tak nutné se obracet na nezávislé poskytovatele, kteří jsou v podnicích schopni vytvořit kvalitní motivační program a finanční produkty vybírají z celé nabídky trhu. Názor, že zákonné podmínky jsou rovnocenné a tudíž užitek zaměstnanců příliš nezáleží na poskytovateli a kvalitě jeho produktu, je mylný.

Srovnání pojistných produktů

Investiční pojištění Produkt Jedn. vyrovnání při 8% před zdaněním Tech. úrok. míra Co vyplatí pojišťovna při smrti pojištěného ING N-N Investor 567 752 Kč - aktuální hodnotu fondu Allianz Rentinvest 1ID 556 610 Kč - aktuální hodnotu fondu, minimálně však zaplacené pojistné Generali Z60 555 125 Kč - PČ ve výši 2 000 Kč a aktuální hodnota fondu Credit Suisse L&P Investiční ŽP 542 443 Kč - PČ ve výši 18 000 Kč nebo aktuální hodnota fondu (je-li vyšší) Commercial Union Aviva benefit 511 456 Kč - aktuální hodnotu fondu

Pozn.: Výnos 8% u investičního životního pojištění (o 2% vyšší než u klasického ŽP) je použit vzhledem k možnosti umístit část případně celé pojistné do akciových podílových fondů. Příležitost k vyššímu výnosu je na druhé straně vykoupena tím, že uvedené investiční pojistky nemají technickou úrokovou míru.

Klasické pojištění Produkt Jedn. vyrovnání při 6% před zdaněním Tech. úrok. míra Co vyplatí pojišťovna při smrti pojištěného Allianz Budoucnost 5A 434 657 Kč 4% zaplacené pojistné a vytvořené podíly na přebytku, při hromadném sjednání lze uzavřít tarif 5K (AMMIS) = 443 534 Kč bez možnosti určení oprávněné osoby IPB Pojišťovna KZP-13 395 907 Kč 3% PČ pro případ úmrtí 50 000 Kč a kapitálovou hodnotu pojištění, poj. doba je do 70-ti let věku, v 60-ti letech pojištěného umožňuje pojišťovna výběr naspořených prostředků prostřednictvím institutu předčasného dožití (bez daňové sankce) Generali Z71 382 126 Kč 4% zaplacené pojistné a vytvořené podíly na přebytku Pojišťovna ČS Flexi 367 192 Kč 4% PČ pro případ úmrtí ve výši 10 000 Kč nebo kapitálovou hodnotu pojištění (je-li vyšší) Uniqa pojišťovna AKORD 344 056 Kč 4% zaplacené pojistné Kooperativa 3RG 337 500 Kč 4% zaplacené pojistné, rovněž lze sjednat sazbu 1RM = 359 417 Kč, přičemž nedochází k žádné výplatě finančních prostředků oprávněným osobám, odbytné je umožněno Česká pojišťovna D30V 326 909 Kč 3% zaplacené pojistné Credit Suisse L&P Poj. pro případ dožití 320 811 Kč 3% zaplacené pojistné a vytvořené podíly na přebytku Wüstenrot, životní pojišťovna Penzijní pojistka SPECIAL 312 150 Kč 4% zaplacené pojistné AMCICO PE 280 003 Kč 4% zaplacené pojistné, pro čtvrtletní pojistné 1 500 Kč, měsíční pojistné pojišťovna neumožňuje Komerční pojišťovna K1B 276 567 Kč 4% pojistnou částku pro případ úmrtí ve výši 50 000 Kč a vytvořené podíly na přebytku

Pozn.: 6% představuje celkové zhodnocení rezerv, které v sobě již zahrnuje technickou úrokovou míru

Zdroj: pojišťovny a Fincentrum

Uvedené srovnání důchodových pojištění je provedeno pro muže ve věku 30 let, který uzavře důchodové pojištění na 30 let a na začátku každého měsíce bude platit pojistné ve výši 500 Kč. Předpokladem je dosažení výnosu z investovaných rezerv ve výši 6%. U investičních pojištění je uvažováno s ročním zhodnocením 8% (po odečtení poplatku za správu fondu). Změnou těchto předpokladů lze získat odlišné pořadí finanční náročnosti jednotlivých produktů. Především jde o změny výše placeného pojistného a jeho frekvenci. Neméně důležitý je věk zákazníka (doba trvání pojištění) a použitá konstrukce produktu (způsob doplnění důchodového pojištění o riziko úmrtí, způsob konstrukce odbytného apod.), což má na finanční náročnost daného produktu rovněž nemalý vliv.

Pojištění je vhodné ke spoření jen se zaměstnavatelem

Mnoho zajímavých informací a článků na téma životního pojištění naleznete ZDE.

Individuální sjednání důchodového pojištění je z hlediska zhodnocení vložených peněz spíše podprůměrné, s příspěvkem zaměstnavatele však patří k vůbec nejvýhodnějším možnostem dlouhodobého spoření. Zásluhu na tom má především velká daňová zátěž mzdy v České republice. Příspěvky zaměstnavatele do uvedených pojistných produktů jsou osvobozeny nejen od zdanění a odvodů sociálního a zdravotního pojištění na straně zaměstnance, ale zejména od 35 % odvodů sociálního a zdravotního pojištění na straně zaměstnavatele. Celková úspora z částky vložené do pojištění zaměstnavatelem se tak pohybuje ve srovnání s čistou mzdou kolem 50 – 60 %. Daňově uznatelným výdajem je pro firmu roční příspěvek do výše 8 000 Kč.

Některé pojišťovny navíc nabízejí slevy při hromadném obchodu a další výhody, které jsou při individuálním sjednání nedosažitelné. Dále může být efektivní výnos životního pojištění zvýšen převedením části či celé úspory zaměstnavatele, případně i odměny od pojišťovny na zaměstnance. To vše vylepšuje jinak podprůměrné spořící parametry životního pojištění.