Devizy, depozita, Pribor. Otestujte se v ekonomickém názvosloví

České ekonomice se daří. Výsledky Českého statistického úřadu ukazují, že hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2015 dle předběžných odhadů o 4,3 %. Podle aktuální makroekonomické prognózy České bankovní asociace by česká ekonomika v roce 2016 měla růst dlouhodobě udržitelným tempem kolem 2,5 %.

Růst ovlivní zejména poptávka domácností, která bude podpořena silným trhem práce a slabou inflací. Nezaměstnanost by v průměru měla klesnout pod 6 %. Růst průměrné nominální mzdy se zrychlí na 4 %.

S podobnými články se můžete setkávat v médiích denně. Asi všichni víte, co je to hrubý domácí produkt a nominální mzda. Ale jste si jisti, že to víte úplně přesně? A co další ekonomické termíny? Rozumíte jim? Víte například, co je to kvantitativní uvolňování? Jak se orientujete v ekonomickém názvosloví? Zkuste si náš test.

Test: Vyznáte se v ekonomickém názvosloví?

Test byl připraven ve spolupráci s Českou bankovní asociací.