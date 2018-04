Test emailových odpovědí jednotlivých bank

. 2. dotaz Uvažuji o koupi staršího bytu do osobního vlastnictví. Cena bytu je 1,8 mil. korun. Mám již ze stavebního spoření naspořeno 300 tis. korun. Jsem svobodný a je mi 27 let. V současné době jsem zaměstnaný jako projektový manažer a můj průměrný čistý měsíční příjem je zhruba 20 tis. korun. Nemám žádné úvěry ani půjčky, jenom vlastním kreditní kartu, kterou téměř nepoužívám. Můžete mi říci, jestli by mi Vaše banka poskytla hypotéku ve výši 1,5 mil. korun a pokud bych ji chtěl splácet 20 let, kolik bych asi měsíčně platil?