Jste oběti, nebo tvůrci svého života? Otestujte se

Zda budete s kolegy a nadřízenými na pracovišti dobře vycházet, záleží do značné míry na tom, jaká je vaše emoční inteligence. „Ta se dá jednoduše charakterizovat shrnutím, že lidé se ve vaší přítomnosti cítí dobře,“ vysvětluje mentorka v oblasti emoční inteligence a redukce stresu Jitka Ševčíková. Na rozdíl od inteligence kognitivní (IQ) se dá emoční inteligence během života až několikanásobně navyšovat.

Stejně tak důležitá pro komunikaci v práci i s rodinou je odolnost vůči stresu. Hranice naší stresové odolnosti nejsou pevně dané. Ovlivňuje je mnoho faktorů, od momentální nálady, ročního období, psychické a fyzické kondice i aktuálního počasí, přes schopnost znát svoje stresory a umění cíleně zvyšovat svou psychickou odolnost. „Stresory jsou podněty, které stres vyvolávají, mohou být z oblasti financí, jako například hypotéka, nízký plat, dluhy, dále z mezilidských vztahů, tady je to podřízenost, přehnaná zodpovědnost, konflikty, narušené soužití, ale i z běžného života, a to je spěch, hluk, přemíra informací,“ doplňuje Jitka Ševčíková.

I stresovou odolnost lze zvyšovat. V prvé řadě je třeba naučit se rozlišovat, na které ze stresorů mám vliv a které pouze spadají do zóny „mého zájmu“ a vliv na ně mám jen okrajový nebo žádný.

Zvyšovat svou stresovou odolnost lze na úrovni fyzické i psychické a zejména emocionální. „Učím lidi rozlišovat podstatné od nepodstatného a hlavně začít konat, tedy řešit to, co mne stresuje a co ovlivnit můžu. Snažím se, aby se naučili regulovat své emoce, ovládat vztek a hněv, snižovat míru strachu, zmírňovat bolest a zoufalství. Sama jsem se to musela léta učit, teď to předávám dál,“ říká odbornice.

Test byl připraven ve spolupráci s mentorkou v oblasti emoční inteligence a redukce stresu Jitkou Ševčíkovou.